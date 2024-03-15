¿Shakira dice que echó de menos a Piqué en su nueva canción? ‘La Fuerte’ dice esto

Video ¿Shakira confiesa en su nueva canción que sí tiene pareja? Esto dice la letra de 'Nassau'

A más de un año de su exitosa colaboración con Bizarrap en la 'BZRP Music Sessions Vol. 53', Shakira ha vuelto a unir fuerzas con el productor argentino para lanzar una nueva canción titulada 'La Fuerte'.

La artista colombiana compartió un adelanto del tema en sus redes sociales este 15 de marzo, revelando versos que han resonado en las plataformas digitales por su posible referencia a su expareja, Gerard Piqué.

“Otra noche más que paso sin verte. Otra noche más que me hago la fuerte. Borré tu número y pa’ qué, si ya me lo sé. No te olvido por más que aparente, que aparente”, son las frases que se escuchan en su publicación, donde también reveló que será el próximo 22 de marzo cuando el tema vea la luz.

“Bizarrap siempre sabe sacarme ‘La Fuerte’ #LMYNL”, anotó en Instagram.

'La Fuerte' es la nueva colaboración de Shakira con Bizarrap, ¿seguirá hablando de Piqué? Imagen Shakira / Instagram

¿Shakira dedica su nueva canción a Piqué?

Si bien Shakira no menciona el nombre de Piqué en la canción, muchos internautas y medios de comunicación han interpretado que la letra podría estar inspirada en su ruptura con el exfutbolista.

Incluso, creen que en ella podría hablar sobre lo mal que la habría pasado tras su ruptura con el padre de sus hijos Milan y Sasha.

Su polémica separación de Piqué

En junio de 2022, la pareja anunció su separación tras 11 años de relación y dos hijos en común. La cantante se ha mostrado empoderada en sus canciones posteriores, pero este nuevo adelanto parece mostrar un lado más vulnerable de la artista.