Shakira revela su “nueva tradición” para pasar San Valentín tras ruptura con Piqué

Este San Valentín, Shakira no solo dejó ver su humor ácido en un video que muchos han tomado como otra indirecta para Piqué, también mostró que sigue creyendo en el amor puro y en su primer 14 de febrero soltera ya adoptó una nueva tradición.

La cantante colombiana sorprendió en redes sociales en pleno Día del amor y la amistad, pues publicó un video en el que aparece trapeando la cocina en tacones de aguja, mientras hace lipsync’ de la canción ‘Kill Bill’ de SZA.

“I might kill my ex, not the best idea. His new girlfriend's next (Podría matar a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la siguiente”, se escucha en una parte del audio de su publicación en Instagram.



Los internautas no tardaron en criticar la broma y en la sección de comentarios se leen mensajes como: “Esa canción habla de matar al ex y su nueva novia… justo en este día de San Valentín. Espero q solo sea una broma, porque entonces mi Shaki en verdad el despecho te ha pegado demasiado fuerte”.

Pero no todo fue 'humor negro', pues también compartió un 'post' en redes sociales de cómo pasó su primer San Valentín sin Gerard Piqué.

Así celebró Shakira su primer San Valentín sin Piqué

Pese al desamor que sufrió al terminar su relación de 14 años con Gerard Piqué, la intérprete de ‘Monotonía’ y ‘Te felicito’ demostró que sigue celebrando esta fecha, ahora desde la soltería.

Además del video con el supuesto mensaje siniestro para el exjugador del FC Barcelona y su actual novia, Clara Chía, Shakira reveló a través de sus historias de Instagram que sus hijos Milan y Sasha y fueron su cita de San Valetín.

“Mi nueva tradición en el Día de San Valentín: leche rosa y galletas para mis bebés antes de dormir”, escribió la cantante al pie de la imagen que muestra una mesa servida y con una decoración de corazones.



Su mascota Toby, un conejo blanco con el que ella y sus hijos han aparecido en varias ocasiones en redes sociales, también fue parte de su velada.

“Mi gracioso ‘valentine’”, mencionó la artista junto a una tierna foto del conejo que portaba un moño rojo.

¿Cómo fue el último 14 de febrero de Shakira y Piqué en pareja?

Cabe recordar que hace un año la cantante celebró su último San Valentín en pareja con el futbolista español. En su cuenta de Instagram, compartió una foto en la que se le veía con una gran sonrisa, junto al padre de sus hijos.

“Feliz día de San Valentín”, fueron las palabras con las que acompañó la imagen.

Fue a inicios de agosto de 2022 que la pareja confirmó el fin de su relación amorosa, entre rumores de infidelidad de parte del futbolista con su actual pareja, Clara Chía, de 23 años.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, declaró la pareja a la Agencia EFE.



5 meses después, la cantante arremetió en contra de Piqué a través de la letra de ‘BZRP music sessions #53’, en la que dio detalles de su ruptura.