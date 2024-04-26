Shakira afirma que la “monogamia es una utopía” a casi dos años separada de Piqué

Video ¿Quién es el actor con el que Shakira estaría saliendo?: afirman que "solo está por la fama" con ella

Shakira se sinceró acerca de la percepción que ahora tiene del amor, a casi dos años desde que hizo pública su separación de Gerard Piqué, quien presuntamente le fue infiel con Clara Chía Martí.

La cantante brindó una entrevista a la edición británica de la revista Marie Claire, que se publicó este 25 de abril, y reconoció que tenía un ideal a nivel personal.

PUBLICIDAD

“En el fondo, siempre pensé que tener un marido era lo más importante de mi vida. Buscaba a ese hombre como mi padre, con el que tendría hijos y con el que haría planes para estar siempre”, dijo.

“Hice muchos sacrificios por ello. Fui leal. Pero a veces las cosas no salen según lo planeado. Sigues adelante”, sentenció.

Shakira dice que la “monogamia es una utopía”

Tras lo ocurrido con el futbolista retirado, con el que comparte a sus hijos Sasha y Milan, la perspectiva de la colombiana al respecto de las relaciones es diferente.

“No puedo decir que no creo en el amor porque veo el ejemplo de mis padres después de 50 años juntos: como se miran a los ojos y se agarran de la mano, y no pueden vivir separados el uno del otro”, explicó.

“He sido testigo del amor, sólo que yo no he tenido esa suerte. La monogamia es una utopía”, sentenció la intérprete de ‘Ojos así’.

Si bien Shakira considera, por el momento, no haber tenido éxito en pareja, sí se siente afortunada en otros sentidos.

“Pero me han compensado de otras maneras, con el amor de mis fans y de mis hijos, y de los verdaderos amigos”, puntualizó.

De hecho, ella reconoce que después de lo que sufrió con Piqué, fueron sus amistades quienes le brindaron ese apoyo que necesitaba.

“Oscar Wilde decía que la amistad es la forma más pura del amor y creo que eso es cierto. Dura más, al menos según mi experiencia”, expuso.

“Mi relación (duró) 12 años, pero mis amigos estarán ahí toda la vida. Cuando llegaron las dificultades, fue cuando aprendí lo verdaderamente importante que era la amistada”, añadió.

PUBLICIDAD

Shakira consolidó el vínculo con sus hijos

Luego de su ruptura de Piqué, Shakira enfrentó un gran reto debido a que tendría que educar, una gran parte del tiempo, sola a sus pequeños Milan y Sasha.

“Mira, no voy a mentirte: siempre soñé con tener una familia de cuatro”, confesó. “Y durante un tiempo (tras la separación) me sentí como una mesa de tres patas. Me preguntaba cómo íbamos a sobrevivir”.

Actualmente, no obstante, ella siente que tiene “una dinámica bastante buena” con los nenes: “Hablamos mucho. Mantenemos un diálogo constante. Escucho sus opiniones y viceversa. Lo solucionamos”.