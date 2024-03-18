Shakira por fin responde si descubrió la supuesta infidelidad de Piqué con Clara Chía por una mermelada

Video ¿Shakira confiesa en su nueva canción que sí tiene pareja? Esto dice la letra de 'Nassau'

Shakira por primera vez habló sobre los rumores que apuntaban a que había descubierto la supuesta infidelidad de Piqué con Clara Chía por el contenido de un frasco de mermelada.

La colombiana, de 47 años, se sinceró sobre su polémica separación con su expareja Gerard Piqué en la edición publicada por el diario The Sunday Times el pasado 15 de marzo.

¿Shakira descubrió supuesta infidelidad de Piqué por una mermelada?

Desde junio del 2022 que confirmó su separación con Piqué a través de un breve comunicado, Shakira ha hablado poco sobre el tema en las entrevistas que ha concedido desde entonces a diferentes medios.

Algunos detalles sobre su historia de desamor habrían quedado expuestos a través de canciones como ‘Te felicito’, ‘Monotonía’ y la más explícita 'Music Sessions #53', junto a Bizarrap.

Sin embargo, es hasta ahora que la estrella internacional hizo referencia a los rumores sobre cómo fue que descubrió la supuesta infidelidad de Piqué.

En publicaciones de medios como La Vanguardia afirmaron que Shakira habría sospechado del supuesto engaño del exfutbolista con Clara Chía, su actual pareja, porque el frasco de mermelada que solo ella consumía estaba por terminarse cuando no estaba en casa.

Estas teorías se avivaron por la escena en la que aparece Rauw Alejandro dentro de unrefrigerador en el video de 'Te felicito' junto frascos que parecen de mermelada.

Cuando la cantante fue cuestionada por Alison Hammond sobre la razón detrás de estas imágenes: "No vas a la nevera a buscar leche. Di que buscabas", ella respondió en el programa 'This Morning': "iba a la nevera para encontrar la verdad".

Respecto a los rumores, la originaria de Barranquilla, Colombia fue tajante con The Sunday Times y dijo que “Eso no es verdad”, sin dar más detalles sobre el tema.

De acuerdo con el medio británico, la mamá de Milan y Sasha, de 11 y 9 años, respectivamente, se mostró abierta a mencionar a Gerard Piqué durante la entrevista en la que habló de los sacrificios que hizo por amor a él.

“Durante mucho tiempo puse en pausa mi carrera por Gerard Piqué, para que él pudiera jugar al fútbol. Hay muchísimo sacrificio que hacemos por amor”, menciona.

¿Nuevas canciones de Shakira están dirigidas a Piqué?

A unos días de que salga a la luz su nuevo disco ‘Las Mujeres ya No Lloran’, Shakira confesó que cierra el esperado álbum con una balada que espera sea la última en la que habla sobre su ex, a quien llamó “Voldemort”.