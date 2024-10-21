Shakira

Shakira está de luto ante muerte de ser querido: “Te llevas en tus ojos un pedazo de mi cielo”

La cantante empleó sus redes sociales para dedicarle un mensaje de despedida a su ser querido.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Shakira regala costoso bolso a Lele Pons porque el suyo "ya caminaba solo": estos miles valdría

Shakira atraviesa por un momento difícil. La cantante colombiana reveló en sus redes sociales que se encuentra de luto por la muerte de un ser querido.

La intérprete de ‘Puntería’ compartió en su cuenta de Instagram el fallecimiento del músico Egidio Cuadrado, un ícono del vallenato, a quien le dedicó un sentido mensaje.

PUBLICIDAD

“Egidio querido, te llevas en tus ojos un pedazo de mi cielo y de mi mar Caribe”, escribió en sus historias.

Egidio Cuadrado participó en el videoclip 'La Bicicleta'.
Egidio Cuadrado participó en el videoclip 'La Bicicleta'.
Imagen Shakira / Instagram

Más sobre Shakira

Shakira y Chris Martin levantan sospechas de romance: ella le dedicó una canción
3 mins

Shakira y Chris Martin levantan sospechas de romance: ella le dedicó una canción

Univision Famosos
Piqué se deja ver muy enamorado paseando por Arizona junto a Clara Chía ¿sus hijos lo acompañan?
1 mins

Piqué se deja ver muy enamorado paseando por Arizona junto a Clara Chía ¿sus hijos lo acompañan?

Univision Famosos
Shakira “está de luto” por tragedia de inundaciones en Texas: hace anuncio en pleno concierto
1:00

Shakira “está de luto” por tragedia de inundaciones en Texas: hace anuncio en pleno concierto

Univision Famosos
Shakira recuerda cuando la madre de Piqué la llevó a perder su identidad: "Malas intenciones"
2 mins

Shakira recuerda cuando la madre de Piqué la llevó a perder su identidad: "Malas intenciones"

Univision Famosos
Shakira y Alejandro Sanz encienden rumores de romance: él le dice "te amo" y así responde la cantante
1 mins

Shakira y Alejandro Sanz encienden rumores de romance: él le dice "te amo" y así responde la cantante

Univision Famosos
Ex de Alejandro Sanz reacciona a la cercanía entre el cantante y Shakira en medio de rumores
2 mins

Ex de Alejandro Sanz reacciona a la cercanía entre el cantante y Shakira en medio de rumores

Univision Famosos
¿Candela Márquez y Alejandro Sanz terminaron su noviazgo por Shakira?: revelan nuevos detalles
2 mins

¿Candela Márquez y Alejandro Sanz terminaron su noviazgo por Shakira?: revelan nuevos detalles

Univision Famosos
Alerta en concierto de Shakira en EEUU por posible "exposición" a enfermedad infecciosa
2 mins

Alerta en concierto de Shakira en EEUU por posible "exposición" a enfermedad infecciosa

Univision Famosos
Shakira reacciona al primer videoclip de sus hijos donde cantan y son músicos: esto dijo
1:14

Shakira reacciona al primer videoclip de sus hijos donde cantan y son músicos: esto dijo

Univision Famosos
Hijos de Shakira se lucen con su talento musical: dan adelanto de su primera canción original
1 mins

Hijos de Shakira se lucen con su talento musical: dan adelanto de su primera canción original

Univision Famosos


“A cambio nos dejas las notas de tu acordeón y el sonido de tu risa para que alegren nuestro corazón por siempre”, agregó.

Shakira acompañó su publicación de una fotografía del acordeonista Edigio Cuadrado, quien falleció la madrugada del lunes 21 de octubre a los 71 años por complicaciones de salud.

El músico fue hospitalizado de emergencia en días pasado en una clínica de Bogotá, Colombia, tras presentar un grave cuadro de pulmonía, confirmó el nosocomio a través de un comunicado.

Edigio Cuadrado había participado con Shakira y Carlos Vives en el videoclip ‘La Bicicleta’ en 2016.

Carlos Vives lamenta la muerte de Egidio Cuadrado

Al igual que la colombiana, Carlos Vives se pronunció en redes sociales ante la muerte de Egidio. El artista lamentó el deceso de su compañero y amigo también en Instagram.

Carlos Vives también lamentó la muerte del acordeonista.
Carlos Vives también lamentó la muerte del acordeonista.
Imagen Carlos Vives / Instagram


“Murió mi compadre Egidio. ¡Muchos años luchando por su salud! Siempre juntos, siempre velando por los suyos, ¡gracias por cruzarse en mi camino maestro! No dejemos nunca de reírnos. Descansa en paz”, precisó.


Relacionados:
ShakiraFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD