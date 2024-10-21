Shakira está de luto ante muerte de ser querido: “Te llevas en tus ojos un pedazo de mi cielo”

Video Shakira regala costoso bolso a Lele Pons porque el suyo "ya caminaba solo": estos miles valdría

Shakira atraviesa por un momento difícil. La cantante colombiana reveló en sus redes sociales que se encuentra de luto por la muerte de un ser querido.

La intérprete de ‘Puntería’ compartió en su cuenta de Instagram el fallecimiento del músico Egidio Cuadrado, un ícono del vallenato, a quien le dedicó un sentido mensaje.

“Egidio querido, te llevas en tus ojos un pedazo de mi cielo y de mi mar Caribe”, escribió en sus historias.

Egidio Cuadrado participó en el videoclip 'La Bicicleta'. Imagen Shakira / Instagram



“A cambio nos dejas las notas de tu acordeón y el sonido de tu risa para que alegren nuestro corazón por siempre”, agregó.

Shakira acompañó su publicación de una fotografía del acordeonista Edigio Cuadrado, quien falleció la madrugada del lunes 21 de octubre a los 71 años por complicaciones de salud.

El músico fue hospitalizado de emergencia en días pasado en una clínica de Bogotá, Colombia, tras presentar un grave cuadro de pulmonía, confirmó el nosocomio a través de un comunicado.

Edigio Cuadrado había participado con Shakira y Carlos Vives en el videoclip ‘La Bicicleta’ en 2016.

Carlos Vives lamenta la muerte de Egidio Cuadrado

Al igual que la colombiana, Carlos Vives se pronunció en redes sociales ante la muerte de Egidio. El artista lamentó el deceso de su compañero y amigo también en Instagram.

Carlos Vives también lamentó la muerte del acordeonista. Imagen Carlos Vives / Instagram



“Murió mi compadre Egidio. ¡Muchos años luchando por su salud! Siempre juntos, siempre velando por los suyos, ¡gracias por cruzarse en mi camino maestro! No dejemos nunca de reírnos. Descansa en paz”, precisó.