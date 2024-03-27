Shakira

Shakira cena con Lucien Laviscount tras su exitoso concierto gratuito en Times Square

La cantante y el actor acudieron a un elegante restaurante en ‘La Gran Manzana’ después de que ella se presentara ante miles de personas. El británico aparece junto a la colombiana en el clip de ‘Puntería’.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video ¿Lo mejor vino después? Shakira toma Times Square y se va a cenar con galán 

Shakira cautivó a millones de fanáticos con el concierto que ofreció gratis en el famoso Times Square de Nueva York la noche de este 26 de marzo.

Como parte de la promoción de su nuevo álbum, ‘Las mujeres ya no lloran’, ella cantó para sus admiradores canciones como ‘Te felicito’, ‘Cómo, dónde y cuándo’ y ‘Bzrp Music Sessions, Vol. 53’.

Para cerrar su exitoso día, la cantante tuvo una cita especial con el actor Lucien Laviscount, quien previamente pudo disfrutar en vivo del sorpresivo ‘show’ que ella brindó.

Shakira y Lucien Laviscount juntos en Nueva York

De acuerdo con medios como Daily Mail y Just Jared, luego de la presentación que realizó, Shakira se unió a Lucien Laviscount para ir a cenar.

La cantante, de 47 años, y la estrella de la serie ‘Emily en París’ acudieron al elegante restaurante italo-americano Carbone, en Greenwich Village.


Para esta salida, ella optó por combinar un corsé con cordones, cargo de satín y una chaqueta de cuero. Complementó su ‘black look’ con zapatillas de tacón y un bolso.

El galán británico, por su parte, eligió utilizar una chamarra estilo motociclista negra con gris, T-Shirt y pantalones amplios.


La intérprete de ‘Waka Waka’ se mostró sonriente ante sus fanáticos mientras caminaba al lado del también modelo de 31 años, a las afueras del establecimiento.

Momentos antes, él recurrió a sus historias en Instagram para publicar un video en el que mostraba que ya estaba frente al edificio en el que la colombiana efectuó su presentación.

Lucien Laviscount estuvo presente en el concierto que Shakira dio en Times Square.
Lucien Laviscount estuvo presente en el concierto que Shakira dio en Times Square.
Imagen Lucien Laviscount/Instagram y ¡Siéntese Quien Pueda!/X

Shakira y Laviscount mostraron su ‘química’

Esta reunión entre Shakira y Lucien Lavisount se produce después de que ambos estelarizaran el clip de ‘Puntería’, tema que ella lanzó el pasado 21 de marzo.

En el video, a ambos se les ve muy afectuosos en diversas escenas, lo que inclusive la cantautora presumió en sus redes sociales con varias fotografías.

Según El Universal, se especuló que la elección del actor se debió a su parecido con el piloto Lewis Hamilton, con quien se rumora la artista tuvo un romance.

Hasta el momento, ella no ha compartido la razón por la que lo eligió para acompañarla en dicho audiovisual, en el que igualmente sale Cardi B.

Video Actor del nuevo video de Shakira la acompañó en Times Square: esto dijo de la cantante
