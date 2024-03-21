Shakira habla en exclusiva de ‘Las Mujeres Ya No Lloran’' con El Gordo y La Flaca

Luego de siete años de no sacar un disco completo Shakira presenta ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, un nuevo álbum en el que plasma toda la resiliencia que ha vivido en los últimos años gracias a la cual se ha convertido en una mujer más fuerte. Por este motivo, la colombiana habló en exclusiva con Lili Estefan de El Gordo y La Flaca sobre este álbum y el proceso de su creación.

“Es un álbum que refleja mis vivencias de los últimos dos años. Emociones intensas de todo tipo, desde la rabia hasta la negación, la aceptación y el dolor, la celebración... tantas cosas que han quedado plasmadas en cada una de estas canciones. Creo que, al final, la lección aprendida es que uno no debe asumir el papel de víctima que la sociedad intenta imponer, que hay que salir rápido de ahí. Está bien quejarse, pero no por demasiado tiempo; hay que mirar hacia el futuro”, aseguró la Barranquillera.

El apoyo de los fans a Shakira

Sin embargo, la intérprete de ‘Hips Don’t Lie’ asegura que durante estos últimos años quedó sorprendida por el apoyo que recibió por parte de sus seguidores quienes nunca la dejaron de apoyar y que por eso, de cierta forma, “todas estas canciones han sido una creación no solo mía sino también en la que ha participado mi público, desde otra perspectiva, desde otro ángulo, pero ha sido un diálogo constante (con ellos)”, mencionó.

El proceso de sanación y creación de 'Las mujeres ya no lloran'

Cuando Lili le preguntó sobre el proceso de sanación por el que ha atravesado luego de su divorcio de Gerard Piqué, la barranquillera mencionó “que la mujer está en una posición, hoy en día, en la que nadie nos tiene que decir cómo sanar… solo nosotras mismas sabemos, y cada quién tiene su tiempo y su forma de vivir la vida y su forma de enfrentarse a los retos que le tocan y por eso creo que este álbum es un emblema de eso.

‘Las Mujeres Ya No Lloran’ es, en palabras de la cantante, un álbum conceptual que presenta una narrativa que tiene picos y valles y por este motivo, por primera vez, presenta una producción en acetato, para que se disfrute de principio a fin.

“Hay algo muy romántico en eso del vinilo, algo que se ha perdido un poco en las plataformas musicales. Donde puede escuchar la música en cualquier orden, y pasas de una canción a la otra, y de un artista al otro y es todo un poco más disperso. Pero cuando tienes la obra en un vinilo y puedes escucharla de arriba a abajo, creo que tiene cierto romanticismo que me emociona mucho poder ofrecerle a mi público”, señaló.

¿Qué dijo Shakira de sus hijos?

Sobre Saha y Milan, sus hijos, Shakira aseguró que “son un apoyo increíble, son tan empáticos, tan lindos, tengo una suerte con lo cariñosos que son, lo comprensivos y lo que me apoyan. Ha sido muy importante contar con ellos como familia también, el apoyo de la familia es clave y de los hijos imagínate”.

"La vida es una asociación de logros y pérdidas y es parte de crecer, es parte de vivir y es parte de los que tengo que enseñarles a mis hijos, a enfrentar esas pérdidas a hablar de ellas, a pensarlas, el dolor no hay solo que sentirlo… y mi música ha sido mi instrumento, mi vehículo, donde me he vaciado completamente", puntualizó.

