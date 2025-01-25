Shakira

Shakira hace importante anuncio sobre sus hijos tras mudarse a México

La cantante se encuentra en la capital mexicana ultimado detalles de 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'. A pocos días de iniciar la gira, Shakira hizo un anuncio sobre Milan y Sasha.

Ashbya Meré.
Shakira se ha mantenido muy ocupada en los últimos meses ultimando detalles de su gira 'Las Mujeres Ya no Lloran World Tour' y recientemente se mudó a México para llevar a cabo los ensayos.

A su llegada al aeropuerto desmintió que sus hijos la acompañen en esta etapa previa. Sin embargo, este 25 de enero la cantante hizo un anuncio de un proyecto en donde ellos son los protagonistas.

Hijos de Shakira siguen los pasos de su madre

Para nadie es un secreto que Milan y Sasha heredaron el talento y la pasión por la música de su famosa madre.

La colombiana se ha encargado de mostrar que ambos tocan instrumentos musicales y cantan, como lo hicieron en el tema 'Acróstico'. Sin embargo, ahora Shakira presentó el proyecto musical de sus hijos llamado 'Let It Be', el cual ya se puede escuchar en Spotify.

Con una fotografía a blanco y negro de Milan y Sasha, la artista dio la noticia.

"Muy feliz de compartirles el proyecto musical de Milan y Sasha", se lee al inicio de la historia de Instagram. " (En) 'The One' Sasha cantando y Milan en la batería, y en 'It's All For You', Milan cantando junto con otros jóvenes talentos".

Ambas canciones son interpretadas en inglés por los niños y el género en el que incursionan es rock/pop.

Shakira presenta el proyecto musical de sus hijos, Sasha y Milan.
Shakira presenta el proyecto musical de sus hijos, Sasha y Milan.
Imagen Shakira/Instagram

Además de su faceta musical, Sasha también ha mostrado su gusto por los negocios. A mediados de diciembre lanzó su línea de joyería.


