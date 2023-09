"No podíamos mirarla a la cara": actor del video 'Monotonía' narra presuntos malos tratos de Shakira

"Yo hubiera trabajado con ella sin que me hubieran pagado, pero la forma en la que nos trató a las bailarinas (…) Ella no fue para decirnos un gracias, nos volteaba la cara, nos regañó mucho, nos sacó del escenario", narró. "Me sacó de mi camerino, estaba yo en toples en el Palacio de los Deportes (Ciudad de México), entró a mi baño porque el suyo se rompió, nos sacaron los de seguridad. Ella entró, se salió y ni un 'gracias', ni un 'disculpen chicas'".