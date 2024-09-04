Shakira hace importante declaración para “volver a vivir tranquila”: pactó por "sus hijos"

Video Shakira defiende su inocencia en una carta en la que revela el pacto que hizo para no ir a prisión

En noviembre de 2023, Shakira llegó a un acuerdo con la justicia de España para declararse culpable de haber cometido un fraude por 14.5 millones de euros (15.8 millones de dólares) al fisco nacional.

Tras admitir el delito, ella aceptó cubrir una multa de 7.3 millones de euros (7.9 millones de dólares) a cambio de una rebaja de condena.

PUBLICIDAD

La autoridad la condenó a una pena de tres años de prisión, la cual podía evadir pagando 432 mil euros en total (472 mil dólares).

En un comunicado, la cantante indicó: “He tomado la decisión de resolver finalmente este asunto pensando en lo que era mejor para mis hijos”.

Ella es madre de Milan y Sasha, a quienes procreó con Gerard Piqué, de quien anunció su separación en junio de 2022.

Shakira explica su verdad para “proteger” a sus hijos

A casi un año de lo sucedido, Shakira decidió lanzar una carta por medio del diario El Mundo en la que profundizó sobre los motivos por las que admitió dicho crimen.

“Pero lo más frustrante fue comprobar que una institución del Estado parecía más interesada en quemarme públicamente en la hoguera que en escuchar mis razones”, señaló.

La intérprete de ‘Suerte’ sentenció que la Agencia Tributaria española realizó un “artificioso relato” para convertirla en “residente fiscal desde 2011” en su país y así poder imputarla.

Ella aclaró que en dicho año lo que deseaba era que avanzara su romance con Gerard Piqué y que por eso lo visitaba en Barcelona.

“Siempre que regresaba, lo hacía para que prosperara esa relación, no por ‘vocación de permanencia’”, afirmó, recalcando su inocencia.

La colombiana aseveró que si ahora nuevamente retoma el tema es por sus retoños, con quienes se mudó a Miami, Florida, en abril de 2023.

“A mis hijos quiero dejarles el legado de una mujer que expuso sus razones con calma y en sus propios tiempos, cuando ella lo consideró necesario, no cuando la obligaron a hacerlo”, externó.

PUBLICIDAD

“Necesito que sepan que tomé las decisiones que tomé para protegerles, para estar a su lado y seguir con mi vida. No por cobardía ni por culpabilidad”, añadió.

Shakira anhela “volver a vivir tranquila”

Shakira de igual manera puntualizó que este artículo lo redactó por “la necesidad de escribir mi propia historia”.

“Mi querido amigo Gabriel García Márquez, a quien tanto echo de menos, tituló sus memorias ‘Vivir para contarla’. La literatura era tan importante para él, que pensaba que vivía para poder contar”, mencionó.

“Pues bien, de una manera parecida yo ‘la cuento para vivir’, para poder recuperar mi vida, para que nadie escriba mi relato por mí. Igual que con mis canciones, canto para volver a vivir tranquila, para pasar la página”, agregó.