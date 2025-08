¿Shakira tiene nuevo romance? Surge nueva información sobre su vida sentimental

"A mí me dicen que ahora no es su prioridad en lo absoluto , que ella ahora mismo está disfrutando de ser una mujer soltera y que para ella su única prioridad absoluta son sus padres y sus hijos", añadió.

Incluso, Lorena Vázquez señaló que Shakira "para nada tiene ganas de tener una relación sentimental" , por lo cual no se debe creer cada que la relacionan con algún hombre, como ha sucedido con Tom Cruise, Lewis Hamilton o Jimmy Butler .

"No te puedo decir si se está alegrando con este chico (Rafael), si pasa algún momento con él de alguna manera satisfactoria para ambos, a mí me han dicen que su pareja no es", reiteró la presentadora en el show español.