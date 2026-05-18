Shakira Shakira hace inesperado comentario sobre Piqué: él supuestamente estaría considerando demandarla La cantante hizo referencia al papá de sus hijos, Milan y Sasha, luego de que saliera a la luz que presuntamente el exfutbolista se habría molestado con ella y estaba “considerando” entablar acciones legales en su contra.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.



Video ¿Se avecina nueva batalla entre Shakira y Piqué por sus hijos? Esto habría molestado al exfutbolista

Shakira hizo un inesperado comentario sobre su ex, Gerard Piqué, luego de que saliera a la luz que supuestamente él se habría molestado recientemente con ella.

En días pasados, ella destapó que la canción oficial del Mundial 2026, ‘Dai Dai’, está a su cargo, en colaboración con el cantante nigeriano Burna Boy.

PUBLICIDAD

Por eso, ella ha brindado diversas entrevistas para hablar al respecto y promocionar el tema, el cuarto en su carrera para dicha justa deportiva.

Shakira hace inesperado comentario sobre Piqué

Durante sus conversaciones con periodistas, la colombiana no ha dejado de lado que, ahora, es una figura destacada de la Copa del Mundo gracias a sus ‘hits’.

Sorpresivamente, platicando con los presentadores de Noticias Caracol, ella involucró a Gerard Piqué, aunque sin decir su nombre directamente, en lo bueno que le ha dejado su participación en dicho torneo.

“Ha sido mi destino, ¿no? Mi destino como artista y mi destino como persona también”, confirmó una sonriente Shakira.

“Y pensar que, si no hubiera sido por ‘Waka Waka’, no, pues, no hubiera conocido al padre de mis hijos y quizá no tendría estos dos hijos tan lindos que me ha dado la vida, que han sido lo mejor que me ha pasado”, dijo.

La compositora aseveró que sus “waka bebés”, como los llamó, “vinieron al mundo a partir” del exitoso sencillo, uno de “los más importantes” de su carrera.

“Pero, sobre todo, a nivel humano por el milagro de haber concebido a esos dos niños, que son lo más importante en mi vida”, señaló.

La historia de amor de Shakira y Piqué comenzó en 2010, cuando se conocieron mientras filmaban el video musical de ‘Waka Waka’, y terminó públicamente en junio de 2022, en medio de especulaciones de infidelidad por parte de él.

¿Piqué considera demandar a Shakira?

A inicios de este mayo, Shakira se presentó en playa de Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil, donde sus retoños, Milan y Sasha, la acompañaron en el escenario.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el colaborador de El Gordo y La Flaca, el que la estrella del pop subiera a los pequeños a entonar con ella ‘Acróstico’ generó la molestia del empresario, quien, alegadamente, hasta estaba analizando la posibilidad de “demandarla” por ello.