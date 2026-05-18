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Shakira es absuelta en un caso de fraude fiscal en España y así reacciona al fallo

Shakira se anota un triunfo contra el fisco español luego de haber sido acusada de presunto fraude. Ahora, la cantante ha logrado que el gobierno de España le devuelva una millonaria suma tras 8 años de “calvario”.

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Por:Univision y AP
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Video Shakira se salvará de pisar la cárcel tras pagar esta millonaria multa a las autoridades españolas

Un tribunal español absolvió a Shakira en un caso de fraude fiscal, ordenándole al gobierno devolverle más de 64 millones de dólares en multas e intereses cobrados indebidamente, según un documento judicial al que The Associated Press tuvo acceso este lunes 18 de mayo.

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La resolución del caso contra Shakira

La decisión llega luego de 8 años de problemas fiscales de la colombiana en España.

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El fallo se refiere a una disputa sobre el año fiscal 2011, en la que las autoridades tributarias españolas no demostraron que la artista fuera residente del país europeo, indicó el tribunal de Madrid en su resolución.

Para que una persona sea considerada residente fiscal en España, debe pasar más de 183 días en el país.

Las autoridades españolas sólo pudieron acreditar que Shakira vivió en territorio español ese año un total de 163 días, señaló el tribunal.

Shakira reacciona a fallo del caso

La cantante ya reaccionó ante el triunfo que tuvo en este mediático caso.

" Nunca hubo fraude, y la propia Agencia Tributaria nunca pudo demostrar lo contrario, simplemente porque no era cierto", declaró la cantautora en un comunicado facilitado por sus abogados.

El Tesoro público español deberá reembolsar a la cantante casi 70 millones de dólares, incluyendo intereses, según informó el abogado de Shakira.

"Esta resolución llega tras un calvario de ocho años que ha tenido consecuencias inaceptables, reflejando una falta de rigor en los procedimientos administrativos", declaró su abogado, José Luis Prada, en un comunicado.

Video "Tengo que luchar por lo que creo": Shakira rompe el silencio y habla por primera vez de su situación fiscal
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