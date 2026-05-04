Shakira Papá de Shakira estaría hospitalizado: ella habría recibido la noticia antes de su concierto en Brasil La cantante habría volado de emergencia a Barranquilla, Colombia, ante el delicado estado de salud en el que se encontraría su papá, William Mebarak.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.



Video Shakira rompe el silencio sobre la muerte de un trabajador de su equipo: “Estoy profundamente estremecida”

Shakira estaría atravesando por momentos complicados por la supuesta hospitalización de su papá, William Mebarak.

Según información de Lucho Borrego, el papá de la cantante “aparentemente está bastante malito”, por lo que Shakira “habría salido de Brasil de última hora para llegar” a Barranquilla, Colombia.

PUBLICIDAD

“Me dicen que el señor está estable. Hablé con una persona cercana a los hermanos de Shakira”, declaró este lunes 4 de mayo en ¡Siéntese Quien Pueda!

¿Qué le pasó al papá de Shakira?

Este lunes 4 de mayo, la periodista Sulay Ucrós reportó desde las afueras de la Clínica Iberoamérica, donde se encontraría hospitalizado el papá de Shakira, que éste “habría presentado un cuadro delicado de salud”, pero se encontraría “estable”, según “fuentes extraoficiales”.

“Lo que nos dicen es que la cantante podría estar arribando en las próximas horas para ponerse al frente de esta situación (…) El señor William Mebarak, hace dos años, exactamente, estuvo hospitalizado en este centro asistencial por un cuadro de neumonía que lo tuvo justamente en una Unidad de Cuidados Intensivos, es decir, que él hace desde algunos años viene presentando quebrantos de salud”, dijo a ‘Hoy Día’.

“La información sobre el estado de salud del papá de Shakira ha sido muy hermético, no se ha conocido a detalle qué es lo que pasa aquí en el interior de este centro asistencial”, sentenció.

Shakira no reaccionó de manera inmediata a la hospitalización de su padre en Barranquilla, Colombia. Sin embargo, ¡HOLA! reporta que el papá de Shakira habría sufrido “una isquemia” el sábado 2 de mayo “por la mañana”.

De acuerdo con este mismo medio, el hombre de 94 años “estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos, causando una gran inquietud en su familia y en la propia artista”, pero tras 24 horas habría sido trasladado a otra habitación.

PUBLICIDAD

Una isquemia "es la disminución o interrupción del flujo sanguíneo en una parte del cuerpo. Esta falta de flujo sanguíneo impide que los tejidos reciban el oxígeno necesario. Esto puede ocurrir en diversos órganos, como el corazón y el cerebro. La isquemia puede provocar afecciones potencialmente mortales como infartos y accidentes cerebrovasculares.", refiere Cleveland Clinic.

Se habría enterado de la delicada salud de su padre antes de su show en Copacabana