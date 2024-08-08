¿Shakira y Antonio de la Rúa juntos otra vez? Revelan identidad del hombre con el que fue captada en Miami

Video El video de Shakira en plena cena con un misterioso hombre en Miami: ¿su nuevo amor?

¿Shakira y Antonio de la Rúa otra vez juntos? La noche del 7 de agosto, la cantante fue captada en plena cena con un misterioso hombre en un lujoso hotel de Miami. Debido a que en las imágenes su acompañante aparece de espaldas, se especuló que podría tratarse de Alejandro Sanz, de su hermano Tonito e incluso, de su exnovio Antonio de la Rúa.

Este jueves 8 de agosto, el periodista Alex Rodríguez reportó en ¡Siéntese Quien pueda! que la cantante se reunió en el hotel Standard de Miami con su expareja por una razón muy importante.

“Es Antonio de la Rúa, su ex”, aseveró en show. “Según la información que me dieron esta mañana, desde hace algunos meses están trabajando juntos. Antonio de la Rúa viene a ser algo así como su contador, es la persona que está administrando todo el tema profesional y personal de Shakira”, agrego´.

El presentador también aseguró que Antonio de la Rúa fue una pieza clave en los problemas legales que Shakira enfrentó en España tras terminar su relación con Gerard Piqué.

“Me dicen que Antonio, cuando Shakira tuvo problemas legales en España con Hacienda por temas de dinero, en ese momento decidió contactarla y desde entonces tienen una relación. Me dicen (que su relación) es maravillosa, que es de cercanía”.

Aunque el periodista Lucho Borrego coincidió con la información de su compañero, reportó que Antonio de la Rúa no estaría llevándole las finanzas a la intérprete de ‘Puntería’ sino que sería su ‘Tour Mánager’.

“Es verdad, lo supe desde junio. Lo que pasa es que estaba investigando porque me habían dicho que luego de que Shakira publicara esta famosa canción con Bizarrap, había comenzado una nueva relación con Antonio de la Rúa, una relación donde él le ponía que le gustaban este tipo de cosas (en redes)”, subrayó.

Antonio de la Rúa da 'like' a Shakira Imagen Shakira / Instagram



“Cuando Shakira viene a vivir a Miami y ya tiene una relación con Antonio de la Rúa, necesitaba un tour mánager. Me dicen mis fuentes que sí está trabajando con él porque lo contrató o lo quiere integrar a su equipo como Tour Mánager”, especificó, haciendo énfasis en que la relación de la cantante con su expareja es “puramente profesional”.

Shakira y Antonio de la Rúa se conocieron en el año 2000 en una cena. Con el tiempo, la colombiana y el hijo del expresidente de Argentina comenzaron una relación que pasaría de lo personal a lo laboral, ya que el abogado se convirtió en su mánager.