¿Shakira y Antonio de la Rúa juntos de nuevo?: confirman que el abogado y su pareja terminaron

Video Shakira pidió conocer a los hijos de su ex Antonio de la Rúa: ¿otra señal camino a la reconciliación?

Los rumores de una supuesta reconciliación amorosa entre Shakira y Antonio de la Rúa se avivaron luego de que Daniela Ramos Lalinde, madre de Zulu y Mael, los hijos del abogado, confirmara que se encuentran “separados”.

La exMiss Mundo 2009 reveló en ‘La Red’, de Caracol Televisión, que la ruptura con el empresario ocurrió en 2018 en total discreción. Incluso, aseguró que a pesar de ya no estar juntos acordaron seguir viviendo en la “casa familiar” hasta que sus hijos fueran mayores de edad.

PUBLICIDAD

“Estamos separados, pero la casa sigue siendo de la familia, y cuando quiero estar en la casa de la familia y Antonio también no pasa nada”, confesó el 16 de marzo.

“Estamos interactuando todo el tiempo, pero yo tengo aparte otra casa, que cuando él está, yo no duermo en la casa de la familia, sino que duermo en la mía y cuando él se va, yo duermo en la casa de la familia. Se llama como método del nido donde la casa nunca se separa sino que los adultos van moviéndose alrededor de la casa. Los niños siguen estando en la casa original”, explicó.

Antonio de la Rúa y Daniela Ramos terminaron su relación en 2018. Imagen Daniela Ramos / Instagram

De la Rúa le pidió convivir con Shakira

Sin dar más detalles sobre su discreta separación de Antonio de la Rúa, Daniela Ramos reveló que en algún momento su expareja le pidió convivir con Shakira, ya que la intérprete de ‘Copa Vacía’ estaba interesada en conocer a sus hijos.

“Yo no tengo ninguna relación con ella. La conocí una vez que ella quería conocer a mis hijos y estábamos justo en Ibiza, ella con sus hijos y yo con los míos y Antonio me dijo que ella estaba, que quería conocer a los niños y que nos viéramos”, contó.

"Nos vimos, almorzamos, conocí a sus hijos, divinos… La conocí a ella un poco, charlamos y nada más”, sentenció la colombiana.

¿Shakira y Antonio de la Rúa juntos de nuevo?

Shakira y Antonio de la Rúa dieron pistas de haber retomado su relación a finales de 2024. Sin embargo fue hasta marzo de 2025 que fueron captados juntos durante una cena en Argentina.

Los rumores sobre una supuesta reconciliación amorosa entre los famosos se avivaron luego del arranque de la gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ y de que la hija y sobrina del empresario aparecieran caminando con ‘La Loba’ en uno de sus shows.

PUBLICIDAD