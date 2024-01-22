Video Famosas que sobrevivieron al cáncer y salvan vidas con sus historias: "si yo hubiera esperado, no estaría aquí"

Sergio Peris-Mencheta, actor español que desde hace varios años ha hecho carrera en Hollywood, informó que tiene cáncer.

Lo hizo a través de un mensaje que publicó este domingo 21 de enero en su cuenta de Instagram, en donde dio detalle de lo que sucede con su salud y el panorama que tiene ante esta situación.

Sergio Peris-Mencheta da detalles sobre su salud

El artista de 48 años, oriundo de Madrid, España, expuso sus sentimientos al dar la noticia sobre su salud y el duro momento por el que atraviesa.

"En este último sorteo no me han salido los números de siempre. Estoy en pleno proceso de 'quimio' y un posterior transplante de médula", reveló.

"Y me toca jugar con otra mano esta vez. Estoy como solo saben los que han vivido una situación similar a la mía", compartió.

" Me siento más vulnerable, aterrorizado y pequeñito que nunca, y valorando desde hace ya unos meses cada uno de mis pasos sobre la tierra", admitió. }

"Sé que en esta partida yo no decido del todo. Sé que la vida manda, y que hay una parte donde me toca confiar y dejarme llevar", confesó el también actor de la película 'Meg 2: The Trench'.

"Pero llevo los bolsillos cargados de dados, y los estrujo a cada rato", dijo, "y es que siempre he sido muy de seises".

El actor no ahondó en mayores detalles sobre el cáncer que tiene ni la fase en que se encuentra la enfermedad.

Lo que sí hizo fue agradecer y reconocer el apoyo de su esposa Marta Solaz, con quien se casó en 2017, aunque su relación suma casi dos décadas. Con ella tiene dos hijos: Río y Olmo.

¿Quién es Sergio Peris-Mencheta?

Sergio Peris-Mencheta es un actor, director de teatro y cine español nacido el 7 de abril de 1975 en Madrid.

Comenzó su carrera en la televisión en la serie 'Al salir de clase' en 1998. Desde entonces, ha participado en numerosas películas, series de televisión y obras de teatro, tanto en España como en el extranjero.

Peris-Mencheta también es conocido por su trabajo en el teatro, donde ha dirigido y actuado en varias producciones, incluyendo 'La Tempestad' y 'La Odisea'.

En 2019, dirigió la obra 'El Rey Lear' en el Teatro de la Comedia de Madrid. Dos años antes, en 2017, se mudó a Los Ángeles.

Para entonces ya grababa la segunda temporada de la serie ‘Snowfall’. En Hollywood también se abrió paso en la película 'Rambo: Last Blood' y 'Life Itself', entre otras.