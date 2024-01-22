Famosos

Sergio Peris-Mencheta, actor de la serie 'Snowfall', informa que tiene cáncer: "Me siento aterrorizado"

Sergio Peris-Mencheta dio a conocer que tiene cáncer y que está en espera de un "trasplante de médula" para hacer frente a la enfermedad. El actor español de 48 años se sinceró sobre la situación que atraviesa y admitió estar atemorizado.

11393472_10153444376765159_6314680529525825941_o.jpg
Por:
Sergio Humberto Navarro .
Video Famosas que sobrevivieron al cáncer y salvan vidas con sus historias: "si yo hubiera esperado, no estaría aquí"

Sergio Peris-Mencheta, actor español que desde hace varios años ha hecho carrera en Hollywood, informó que tiene cáncer.

Lo hizo a través de un mensaje que publicó este domingo 21 de enero en su cuenta de Instagram, en donde dio detalle de lo que sucede con su salud y el panorama que tiene ante esta situación.

Sergio Peris-Mencheta da detalles sobre su salud

El artista de 48 años, oriundo de Madrid, España, expuso sus sentimientos al dar la noticia sobre su salud y el duro momento por el que atraviesa.

"En este último sorteo no me han salido los números de siempre. Estoy en pleno proceso de 'quimio' y un posterior transplante de médula", reveló.

"Y me toca jugar con otra mano esta vez. Estoy como solo saben los que han vivido una situación similar a la mía", compartió.

" Me siento más vulnerable, aterrorizado y pequeñito que nunca, y valorando desde hace ya unos meses cada uno de mis pasos sobre la tierra", admitió. }

Sergio Peris-Mencheta dio a conocer con este extenso mensaje que tiene cáncer.
Sergio Peris-Mencheta dio a conocer con este extenso mensaje que tiene cáncer.
Imagen Sergio Peris-Mencheta/Instagram


"Sé que en esta partida yo no decido del todo. Sé que la vida manda, y que hay una parte donde me toca confiar y dejarme llevar", confesó el también actor de la película 'Meg 2: The Trench'.

"Pero llevo los bolsillos cargados de dados, y los estrujo a cada rato", dijo, "y es que siempre he sido muy de seises".

Sergio Peris-Mencheta se ha abierto paso en Hollywood en donde ha hecho series y películas.
Sergio Peris-Mencheta se ha abierto paso en Hollywood en donde ha hecho series y películas.
Imagen Getty Images


El actor no ahondó en mayores detalles sobre el cáncer que tiene ni la fase en que se encuentra la enfermedad.

Lo que sí hizo fue agradecer y reconocer el apoyo de su esposa Marta Solaz, con quien se casó en 2017, aunque su relación suma casi dos décadas. Con ella tiene dos hijos: Río y Olmo.

¿Quién es Sergio Peris-Mencheta?

Sergio Peris-Mencheta es un actor, director de teatro y cine español nacido el 7 de abril de 1975 en Madrid.

Comenzó su carrera en la televisión en la serie 'Al salir de clase' en 1998. Desde entonces, ha participado en numerosas películas, series de televisión y obras de teatro, tanto en España como en el extranjero.

Peris-Mencheta también es conocido por su trabajo en el teatro, donde ha dirigido y actuado en varias producciones, incluyendo 'La Tempestad' y 'La Odisea'.

Sergio Peris-Mencheta está casado con Marta Solaz.
Sergio Peris-Mencheta está casado con Marta Solaz.
Imagen Sergio Peris-Mencheta/Instagram


En 2019, dirigió la obra 'El Rey Lear' en el Teatro de la Comedia de Madrid. Dos años antes, en 2017, se mudó a Los Ángeles.

Para entonces ya grababa la segunda temporada de la serie ‘Snowfall’. En Hollywood también se abrió paso en la película 'Rambo: Last Blood' y 'Life Itself', entre otras.

Video Estas famosas lucharon como guerreras contra el cáncer: no lo vencieron, pero dejaron un legado
