Sebastián Rulli revela que tiene “una propuesta en mente” para Angelique Boyer: ¿matrimonio?
El actor compartió un mensaje por el Día de San Valentín en el que afirmó “sí” tiene un “plan”. Ante sus palabras, la actriz respondió amorosamente. El dúo celebró el pasado mes de septiembre 10 años de su relación.
Sebastián Rulli acaba de dejar claro públicamente que le gusta festejar el Día de San Valentín con un revelador mensaje que, además, hizo reaccionar a Angelique Boyer.
Este 14 de febrero, el argentino recurrió a su cuenta de Instagram para compartir una serie de fotografías en las que aparece dentro de una playa.
Para acompañar las instantáneas, él escribió: “Que este día te recuerde lo maravilloso que es amar y ser amado, no sólo por una pareja, sino por la vida misma, por la familia que elegimos”.
“Celebremos la paz que trae el amor verdadero y la alegría de vivir abrazando cada momento con gratitud. Salud por el amor que nos une a todos”, añadió.
Sebastián Rulli destapa “propuesta” y Angelique Boyer reacciona
Continuando con su mensaje, el protagonista de El Extraño Retorno De Diana Salazar, que puedes ver aquí en ViX, hizo una revelación.
“¿Qué tal si celebramos hoy con momentos especiales? ¿Tienes algún plan o una propuesta en mente? Porque yo… sí”, indicó Sebastián Rulli.
“Feliz Día del amor y la amistad. Angelique Boyer, te amo”, concluyó, dándole el crédito a la actriz por haber tomado las instantáneas.
Las especiales palabras del actor tuvieron un impacto inmediato entre sus seguidores y hubo quien le preguntó si con su afirmación se estaría refiriendo a una proposición “de matrimonio”.
Aunque él sigue sin responder a ese cuestionamiento, la que sí reaccionó a la misiva del también modelo es la estrella de melodramas como ‘Teresa’.
Ella anotó igualmente en la sección de comentarios: “El mejor amigo, compañero y el más amoroso amor que he conocido”.
“¡Te valoro, admiro y agradezco todos los días! Te amo [infinito]. Siendo tu [corazón]”, agregó la popular artista de 36 años.
“¡Angelique, vida de mi amor! ¡Contigo por siempre y para siempre!”, le replicó afectuosamente el galán, de 49 años.
¿Sebastián Rulli y Angelique Boyer se quieren casar?
En más de una ocasión, Sebastián Rulli y Angelique Boyer han sido interrogados al respecto de si llegarán al altar pues, cabe recordar, llevan 10 años de relación.
A mediados del año pasado, la excantante aseguró ante la prensa mexicana: “Nosotros no creemos en el matrimonio como documento”.
“Entonces, creo que el siguiente paso para nosotros es vivir juntos, pero no hay prisa. Su casa es mi casa, mi casa es su casa, todo lo compartimos”, destacó.