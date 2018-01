Sebastián Rulli aclara si quiere llegar al altar con Angelique Boyer

"Las fotos no se pueden desmentir, no hay divorcio, sí estamos pasando por un momento de crisis, no hay terceros, no hay terceras. No voy a dar ningún detalle de cuestiones que se deben de manejar sólo entre dos personas", dijo el actor a una revista de México, esto según 'People en español'. Foto: Mezcalent.com | Univision

0 Compartir