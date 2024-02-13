Sebastián Rulli

Sebastián Rulli confirma así que sigue muy enamorado de Angelique Boyer tras rumores de ruptura

El argentino dejó claro que su relación con la actriz continúa, tras rumores de que habían terminado. Además, Sebastián Rulli ha externado el amor que siente por ella en diversas ocasiones.

Por:
Dayana Alvino.
Sebastián Rulli finalmente reaccionó a las especulaciones sobre una ruptura con Angelique Boyer, tras más de 9 años de relación, el pasado 12 de febrero.

“No sé de dónde lo sacaron (el rumor)”, confesó en declaraciones presentadas por Despierta América este lunes 12 de febrero.

“Que digan lo que quieran, total, a nosotros no nos afecta”, agregó, puntualizando que ni él ni su pareja le dieron importancia a lo que se ha dicho sobre ellos.

Previo a abordar directamente el tema, el actor corroboró de manera pública que su noviazgo con la actriz y su amor por ella continúan.

Así demostró Sebastián Rulli que sigue con Angelique Boyer

Fue por medio de Instagram que el protagonista de telenovelas como Teresa, que puedes ver aquí en ViX, le ha externado en días recientes su sentir a Angelique Boyer.

El pasado 1 de febrero, ella subió a su perfil de la red social una serie de fotografías capturadas durante la visita que realizaron juntos a La Patagonia.

“¡Qué bien la pasamos, mi amor! Ni un segundo desperdiciado. Que así sea siempre. Te amo”, escribió Sebastián Rulli en la sección de comentarios.

Sebastián Rulli confirma su amor por Angelique Boyer.
Sebastián Rulli confirma su amor por Angelique Boyer.
Imagen Angelique Boyer/Instagram


Asimismo, él dejó un cariñoso mensaje en el ‘post’ con el que la también empresaria presumió el 8 de febrero que ambos estuvieron en las Cataratas de Iguazú, en Argentina.

¡Todo a tu lado es hermoso! Pero, si además es hermoso por sí sólo… ¡a tu lado se convierte en espectacular! ¡Amo viajar junto a ti y descubrir el mundo y lo que nos provoca!”, expresó.

Sebastián Rulli y Angelique Boyer viajaron recientemente por Argentina.
Sebastián Rulli y Angelique Boyer viajaron recientemente por Argentina.
Imagen Angelique Boyer/Instagram


En la última publicación que hizo Boyer, colocando una postal suya en la que los rayos del sol le iluminan el rostro, él igualmente apareció para dedicarle lindas palabras.

“¡Qué hermosa!”, la halagó el histrión argentino, “¡Feliz año nuevo (chino), mi Dragona!”, añadió, ese sábado 10 de febrero.

Sebastián Rulli llamó "hermosa" a Angelique Boyer.
Sebastián Rulli llamó "hermosa" a Angelique Boyer.
Imagen Angelique Boyer/Instagram


Con esos textos, tal y como lo señaló al citado matutino de Univision, Rulli comprueba que “sí”, ella es la mujer que ha elegido, aunque sigan sin llegar aún al altar.

“Estamos rompiendo con los cánones, el estándar normal que demanda la sociedad para demostrar que uno puede ser feliz”, sentenció.

“Sí (es el amor de mi vida), está más que claro, demostrado, y no hace falta ningún otro documento ni compromiso para que la gente nos crea”, agregó.

Angelique Boyer elogia a Sebastián Rulli

Pero, Sebastián Rulli no ha sido el único en compartirle a Angelique Boyer sus emociones, ella hizo lo propio el 4 de febrero.

Luego de que el modelo colgara varias imágenes en las que sale frente a un verde paisaje, la originaria de Francia le aseveró: “¡Hermoso, combinas con el cielo y el paraíso!”.

Angelique Boyer externó su sentir por Sebastián Rulli.
Angelique Boyer externó su sentir por Sebastián Rulli.
Imagen Sebastián Rulli/Instagram
Sebastián RulliAngelique BoyerParejas de famososPremio Lo Nuestro

