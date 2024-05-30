Sebastián Rulli

¿Sebastián Rulli está listo para responder las preguntas "fuertes" de su hijo adolescente? Esto dijo

Santiago Rulli Galliano tiene 14 años y el actor confesó que ya hablan sobre el tema de las mujeres. Pero, ¿está preparado para contestar cualquier pregunta?

Video Hijo de Sebastián Rulli ya sabe cómo callar a los 'haters' que lo critican por su gran altura

Santiago, el hijo de Sebastián Rulli y Cecilia Galliano, ya tiene 14 años y está en la adolescencia. El actor confesó cómo lleva esta etapa de su primogénito.

"Es un niño hermoso, súper buena onda. Con mucha comunicación, con mucha confianza, estando pendiente al cien por ciento de él, trato de no fallar y dando un buen ejemplo", contó a los medios de comunicación la tarde de este 30 de mayo, reportó el periodista Edén Dorantes en su canal de YouTube.

El argentino compartió que ya toca con su hijo temas como el de las mujeres.

" Hablamos mucho de eso, por supuesto, siempre es muy interesante preguntar".

Sin embargo, aseveró que 'Santi' no la hecho ninguna pregunta "fuerte", pero si un día eso ocurriera no se asustaría.

"Ninguna pregunta fuerte, en esta época si te asustas de algo estás fuera de sintonía".

Santiago se prepara como basquetbolista

En diversas ocasiones, Sebastián Rulli ha demostrado el talento y gusto que tiene su hijo por el básquetbol, deporte que practica aprovechando su altura.

Reveló que pronto se irá a un campamento para jóvenes que juegan este deporte.

"Es súper aplicado, está muy emocionado por eso, este año se va a hacer un 'camp' especializado en básquet. Estamos muy contentos, satisfechos", sentenció en la entrevista.

Por su parte, Cecilia Galliano también se interesa por la faceta de deportista de su hijo y lo acompaña a sus eventos.

Cecilia Galliano y su hijo Santiago.
Cecilia Galliano y su hijo Santiago.
Imagen Cecilia Galliano/Instagram
