Sebastián Rulli celebra los 15 años de su hijo: así de grande luce Santiago
El actor de telenovelas celebró el cumpleaños de su único hijo con fotos de su infancia, las cuales acompañó de un amoroso mensaje.
Sebastián Rulli celebró los 15 años de su hijo Santiago, quien es fruto de la relación que sostuvo con Cecilia Galliano en el pasado.
Este 15 de enero, el actor argentino le dedicó un amoroso mensaje al adolescente a través de Instagram. La publicación estuvo acompañada de una fotografía en la que Rulli dejó ver lo grande que luce Santiago.
“15 el 15. ¡¡¡Feliz cumpleaños hijo mío!!! En este día tan especial, quiero honrar tu vida, tus días y todos tus sueños. Es un privilegio ser tu padre, acompañarte de la mano en cada paso que das y ver cómo te has convertido en la maravillosa persona que eres”, expresó en las primeras líneas de su mensaje.
El protagonista de El extraño retorno de Diana Salazar (telenovela que puedes ver en ViX) también destacó en su publicación lo orgulloso que se siente de los éxitos alcanzados por Santiago, motivándolo a seguir cumpliendo sueños.
“Te amo con todo mi corazón y con cada parte de mi ser. Deseo que este año sea el mejor de tu vida, lleno de momentos inolvidables y grandes aprendizajes. ¡Que así sea y así será! Sigue soñando en grande y luchando con pasión por cada uno de tus sueños. Siempre estaré aquí para apoyarte en cada desafío que enfrentes”, agregó.
La transformación de Santiago, hijo de Sebastián Rulli
Con motivo del cumpleaños de Santiago, celebrado este 15 de enero, Sebastián Rulli replicó imágenes de la infancia de su hijo, dejando ver su transformación física.
En las imágenes, compartidas en sus historias de Instagram, el novio de Angelique Boyer recordó cómo se veía su hijo cuando era un bebé, sus primeros años de vida, la preadolescencia y lo grande que luce ahora.
Santiago Rulli Galliano llevaba una vida lejos de los reflectores. Tanto Sebastián Rulli como Cecilia Galliano cuidaron de la identidad de su hijo -evitando mostrar completamente su rostro- desde su nacimiento y hasta que éste cumplió 12 años.
En 2022, el mismo adolescente, quien siempre se había mantenido lejos del ojo público, abrió las puertas de su intimidad al hacer público su perfil de Instagram, desde donde, ahora, comparte fotografías y videos de su día a día, sus viajes con su familia y hasta su pasión por el basquetbol.