Angelique Boyer y Sebastián Rulli no viven juntos: esta es la razón

Los protagonistas de El extraño retorno de Diana Salazar hicieron revelaciones sobre su relación y la manera en que disfrutan de su noviazgo lejos de los reflectores.

Elizabeth González.
A punto de cumplir 10 años de relación, Angelique Boyer y Sebastián Rulli dieron a conocer que no viven juntos.

Durante su visita al show de El Gordo y La Flaca, los protagonistas de El extraño retorno de Diana Salazar (serie que puedes ver en ViX) revelaron la manera en que disfrutan su noviazgo cuando trabajan en una misma producción, pero también cuando están lejos de los reflectores.

“Después se van a casa, ustedes terminan, no sé cuántas horas de grabación, llegan a la casa, ¿quién le hace comida a quién?”, preguntó Lili Estefan.

A lo que Angelique Boyer respondió contundente: “Él llega a su casa, y yo llego a la mía. Todos estamos muy contentos”. Y precisó: “No es una técnica para poder trabajar juntos, es una técnica de nuestra relación”.

Ante lo dicho por la actriz, Raúl de Molina preguntó de manera directa si no vivían juntos, a lo que la intérprete de 35 años respondió: “Exacto (no vivimos juntos)”.

El hogar que han construido juntos en la montaña

Angelique Boyer y Sebastián Rulli explicaron que si bien el hecho de no vivir juntos se trata más de un estilo de vida que de una técnica, ambos revelaron que sí tienen “un hogar en común” cuando están lejos de los reflectores.

“Sí, tenemos un hogar en común en la montaña, en donde nos vamos, la construimos juntos y es nuestro hogar juntos”, dijo Angelique. “Está la casa de ella, mi casa y nuestra casa…”, sentenció el intérprete de 48 años.

Video Angelique Boyer y Sebastián Rulli sorprenden al contar cómo es su relación tras 10 años de novios
