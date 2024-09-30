Angelique Boyer

Angelique Boyer responde si siente celos por la relación de Sebastián Rulli con Ceci Galliano

La actriz se pronunció por primera vez sobre el vínculo que existe entre Sebastián Rulli y Cecilia Galliano luego de su polémico divorcio en 2011 que los llevó hasta los tribunales.

Video Angelique Boyer confiesa que admira a Cecilia Galliano: “No puedo más que respetar”

Luego de que Sebastián Rulli y Cecilia Galliano fueran captados conviviendo de manera cordial junto a su hijo en el aeropuerto de la Ciudad de México a mediados de septiembre, Angelique Boyer respondió si está celosa por la relación del actor con su exesposa.

La actriz habló por primera vez sobre el vínculo que existe ente Sebastián Rulli y Cecilia Galliano en ‘De Primera Mano’, show en el que confesó que es una de las más interesadas en que las cosas vayan bien entre ellos.

“No (tengo celos), al contrario. Soy más participe de que las cosas vayan bien, de estar a favor y no en contra”, señaló en la emisión del 30 de septiembre.

Angelique Boyer aseguró que, a diferencia de lo que la gente pudiera imaginar, para ella fue “conmovedor” el encuentro de la expareja, ya que estaban despidiendo a su hijo, quien se mudará por un tiempo a otra ciudad para estudiar.

“Me dio muchísimo gusto el momento que vivieron en familia, fue súper conmovedor, súper fuerte para ellos”, admitió.

“Me siento muy orgullosa del papá que es Sebastián y admiro mucho el apoyo que le está dando a Santi. De igual forma, Ceci, que ahorita está trabajando muchísimo y que no pudo, tal vez, acompañar a Santi a dejarlo en la escuela, como Sebas que sí tuvo oportunidad, y eso me hace admirarlos como padres que son”, agregó.

La intérprete de 36 años se deshizo en halagos por el hijo de Sebastián Rulli, pero también por el gran trabajo que tanto Sebastián Rulli como Cecilia Galliano han hecho como padres.

“Admirar a Santi, que es un tipazo. Y es él y Valentina (hija de Cecilia Galliano) el resultado de esa educación que no puedo más que respetar y admirar”.

Por último, Angelique Boyer admitió que lo más importante para ella es que haya armonía entre todos, pues eso los hace felices a todos.

“Sé que si todas las partes estamos bien, entonces, podemos ser felices y de eso se trata. Siempre vamos a estar para sumar y no para restar”, puntualizó.

Video Angelique Boyer responde cómo es su relación de “madrastra” con el hijo de Sebastián Rulli
