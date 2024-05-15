Cecilia Galliano habla por fin del supuesto embarazo de Angelique Boyer: ¿su hijo con Rulli tendrá un hermanito?

Video El video en el que Angelique Boyer parecía estar embarazada: la actriz por fin aclara su estado

Cecilia Galliano respondió al rumor de que Angelique Boyer y Sebastián Rulli esperaban su primer bebé.

Durante una entrevista con varios medios de comunicación, la actriz argentina fue cuestionada sobre si está lista para que su hijo Santiago, de 14 años, se convierta en hermano mayor.

"Mira, yo no lo voy a parir así que no tendría que estar lista para tener un hermanito", contestó.

Galliano afirmó que no le afecta si Sebastián Rulli se convierte en padre por segunda vez, ya que ella es ajena a su vida personal. Cabe mencionar que estuvo casada con él de 2007 a 2011.

"Que estén listos los que los quieran tener. A mí no me afecta en lo más mínimo nada", concluyó en la rueda de prensa retomada por el canal de YouTube ‘El Fernan’.

¿Angelique Boyer y Sebastián Rulli esperan a su primer bebé?

Hace unas semanas, una grabación compartida por el actor argentino en Instagram generó rumores de embarazo, ya que supuestamente se notaba una sospechosa pancita en la actriz. Sin embargo, días después,

Angelique desmintió los rumores ante las cámaras de 'El Gordo y La Flaca' al revelar el castigo que Sebastián recibió por publicar dichos videos.

"Ese día, Sebas durmió en el piso por subir ese video. Qué les digo, no coman tanto jamón serrano y cerveza porque pues eso pasa. La felicidad de estar con los sobrinos, con las sobrinas que son lo máximo del mundo y que mira en esas cuantas horas, uno los apapacha, los consiente, lo mismo recibo de ellas y ya está, cada quien para su casa", dijo el pasado 9 mayo.

El actor aclaró que no tiene planes de ser padre por segunda vez ni de casarse con Angelique, a pesar de su relación de casi una década.