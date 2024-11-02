Quitan a 'Diddy' Combs condecoración de la llave de la ciudad de Miami por sus graves acusaciones

Video ¿Qué tienen que ver las botellas de aceite para bebé en las polémicas fiestas de 'Diddy? Esto se sabe

A Sean 'Diddy' Combs le retiraron la Llave de la Ciudad de Miami Beach hace unos días, honor que le fue otorgado en 2015. Esta decisión fue tomada por las autoridades locales tras su reciente arresto y las graves acusaciones en su contra por presuntos delitos de tráfico sexual y crimen organizado.

De acuerdo con información de TMZ, el alcalde Steven Meiner y la comisión de la ciudad " votaron por unanimidad la decisión en una audiencia presencial el miércoles" 30 de octubre.

Aunque la moción fue aceptada, el alcalde "todavía tiene que firmar oficialmente la resolución".

La Llave de la Ciudad es un reconocimiento simbólico que se otorga a individuos que han hecho contribuciones significativas a la comunidad. En este caso, a 'Diddy' Combs se la otorgaron "por sus contribuciones a la industria de la música y su papel en la organización de la Conferencia de Música Revolt en Miami Beach", reportó TMZ.

Fue en junio de 2015 cuando la ciudad derogó el 13 de octubre como 'Día de Sean 'Diddy' Combs'.

'Diddy' Combs ya había perdido otra llave

TMZ reportó en junio pasado que Eric Adams, el alcalde de Nueva York, revocó este honorario reconocimiento al enviarle una carta, debido a las graves acusaciones que se le imputan.