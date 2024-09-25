¿Sean 'Diddy' Combs involucrado en la muerte de la madre de sus hijos? Ellos lo aclaran

Video Así eran las fiestas secretas de Sean ‘Diddy’ Combs: enfrenta graves delitos que lo dejarían en prisión

Cuatro de los hijos de Sean 'Diddy' Combs pusieron un alto a las especulaciones que hablan sobre la muerte de su madre, la modelo Kim Porter, y que involucran a su padre, en medio de la polémica por su arresto en Nueva York el 16 de septiembre.

A través de un comunicado, Quincy, de 33 años, Christian, de 26, y las gemelas Jessie y D'Lila, de 17, desmintieron la información que circula en redes y medios de comunicación que ponen en duda la causa de la muerte de su mamá.

"Hemos visto tantos rumores hirientes y falsos circulando sobre la relación de nuestros padres, Kim Porter y Sean Combs, así como sobre el trágico fallecimiento de nuestra madre, que sentimos la necesidad de hablar al respecto", inician en el mensaje.

"Nuestras vidas quedaron destrozadas cuando perdimos a nuestra madre. Ella era nuestro mundo. Y nada ha sido igual desde que falleció", añadieron.

Kim Porter y Sean 'Diddy' Combs. Imagen The Grosby Group

¿Por qué involucran a Sean 'Diddy' Combs en la muerte de Kim Porter?

Recientemente se dio a conocer que está por salir el libro 'Kim's Lost Words', donde el editor Chris Todd supuestamente retoma las memorias de la fallecida modelo en las que narra lo vivido durante su relación con el rapero.

El diario Daily Mail señala que, aunque el editor afirma que los escritos de la actriz estaban en un dispositivo USB que le proporcionó un amigo cercano de Porter, Todd no ha mostrado ninguna prueba de autenticidad.

Según ha trascendido, el libro narra en 60 páginas "el abuso físico que Porter sufrió a manos de Combs, su relación abierta y tríos con otras parejas famosas y afirma que Combs participó en actividades sexuales con niños pequeños", detalla el portal Vibe.

Los supuestos escritos estarían bajo el seudónimo de Jamal T Millwood y el libro habría sido impreso a principios de septiembre en Las Vegas.

Debido a esto, sus hijos niegan categóricamente que Sean 'Diddy' Combs esté involucrado en la muerte de su madre, así como también que existan dichas memorias.

Sean 'Diddy' Combs, Kim Porter y sus hijos. Imagen Mega/The Grosby Group

¿De qué murió Kim Porter?

Aunque ya se había hecho pública que la causa de fallecimiento de la modelo fue por una neumonía, sus hijos lo mencionaron para descalificar cualquier insinuación de que la muerte de su madre fue provocada.

"La causa de su muerte ha sido establecida desde hace mucho tiempo. No hubo ningún delito", aseguraron.

"El duelo es un proceso que dura toda la vida y pedimos que todos respeten nuestra petición de paz mientras seguimos lidiando con su pérdida todos los días".

Los hijos del rapero lamentaron que se haya hecho un "espectáculo" sobre el "acontecimiento más trágico" de sus vidas, pidieron respeto ante la muerte de su madre y el difícil momento que atraviesan por el arresto de su padre.

Comunicado de los hijos de Sean 'Diddy' Combs. Imagen Quincy Combs/Instagram

¿Quién era Kim Porter?

Kimberly Antwinette Porter fue una modelo, cantante, actriz y empresaria estadounidense. Nació el 15 de diciembre de 1970.

Kim Porter y Sean 'Diddy' Combs tuvieron una relación intermitente que comenzó en 1994 y terminó definitivamente en 2007. Durante este tiempo tuvieron tres hijos: Christian Casey, nacido en 1998, y dos hijas gemelas, D'Lila Star y Jessie James, nacidas en 2006. Sin embargo, el rapero adoptó como suyo a Quincy, vástago que la modelo tuvo en una relación anterior.