Sandra Itzel se somete a cirugía estética y sufre terrible consecuencia: tuvo “prenecrosis”

Video Sandra Itzel no sabía cómo salir de su tormentoso matrimonio con Adrián Di Monte: duraron 10 años

Sandra Itzel se sometió a una cirugía estética sin imaginar la atroz consecuencia que esta le traería en su salud.

La actriz reveló en el programa Hoy que en febrero pasado se sometió a una “rinoplastia funcional” por cuestiones de salud, ya que no podía respirar bien. Sin embargo, reconoció que al final decidió que su operación también “fuera estética”.

PUBLICIDAD

Aunque la intérprete de 31 años detalló que su procedimiento “salió muy bien”, aseguró que durante su recuperación vivió momentos complicados.

“Un caso en un millón. Me dio algo que se llama prenecrosis superficial en la nariz. Sí fueron días bien complicados porque es algo para lo que no estás preparado”, contó el 4 de marzo.

“Yo me empecé a ver puntitos blancos en la punta de la nariz cuando tenía todavía el vendaje. Yo decía ‘esto no está bien’ y de repente mi mamá me veía y me decía ‘a mí se me hace que son como barrios de grasa’. Te lo prometo que de la 1 de la tarde a las 9 de la noche esos puntitos se convirtieron en manchas regadas verdes”, agregó.

Sandra Itzel compartió que los puntitos verdes le parecieron tan inusuales que de inmediato se puso en contacto con su médico, quien le dio el diagnóstico de “prenecrosis”.

“Cuando me ve, me dice ‘tienes una prenecrosis’. Imagínate, al final es tu cara, yo soy artista, me dedico a la televisión, a los escenarios, así que no te creas, fue una noticia que bueno, yo lloraba, se me derramaban las lágrimas, pero actué de manera correcta”, insistió la intérprete de 'Mayrita' en la telenovela 'Gata Salvaje'.

A la izquierda antes de la operación / A la derecha después de la operación. Imagen Sandra Itzel / Instagram



“Se llevó un protocolo de fase 10 como si fuera muy grave a mi fase uno”, sentenció.

¿Qué es una prenecrosis?

De acuerdo con el sitio especializado en salud MedlinePlus, la prenecrosis es el inicio de una necrosis, la cual ocurre cuando muy poca sangre fluye al tejido. Esto puede suceder por lesión, radiación o sustancias químicas. La necrosis no se puede revertir.