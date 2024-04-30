Sandra Itzel ratifica divorcio con Adrián Di Monte: así lo celebró

Video Sandra Itzel no sabía cómo salir de su tormentoso matrimonio con Adrián Di Monte: duraron 10 años

Después de un enfrentamiento mediático con Adrián Di Monte, en el que se revelaron acusaciones de violencia familiar e infidelidades en su matrimonio, Sandra Itzel ratificó su divorcio con el actor.

La actriz acudió al Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México para ratificar su separación legal de Adrián Di Monte, con quien contrajo matrimonio en 2011. A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de 30 años compartió imágenes del momento en que firmaba los documentos que reafirmaban su deseo de separarse de él.

“‘La que no se quiere divorciar, la obsesiva, la que no lo supera’ hoy es la PRIMERA en ratificar el divorcio incausado, un divorcio en el que no pedí nada más que mi libertad”, escribió este 29 de abril.

Sandra Itzel “termina este infierno”: así lo celebra

Aunque el resto del proceso puede ser llevado a cabo por su abogado sin que ella tenga que estar presente, en esta ocasión, Sandra Itzel tuvo que hacer una pausa en sus compromisos laborales para asistir a los juzgados familiares de la Ciudad de México.

“Dejando a un lado mi agenda en el extranjero y todos mis compromisos. Como la buena ciudadana y ser humano que siempre he sido, estoy aquí, compareciendo ante el juez familiar, para firmar como hago todo, de frente y conforme a la ley”, dijo.

Sandra Itzel ratificó su divorcio con Adrián Di Monte. Imagen Sandra Itzel / Instagram



En sus propias palabras, este día fue “uno de los más felices”, y ahora solo queda esperar a que el juez emita su veredicto.

“Por fin termina este infierno y le doy bienvenida a mi nueva vida. Este paso está listo y solo es cuestión del juzgado para emitir el veredicto con el divorcio concluido. Ahora vamos por lo que sigue, Dios está conmigo”, sentenció la vocalista de La Sonora Dinamita.

En la misma publicación, Sandra Itzel celebró el inicio del proceso legal junto a su abogado, quien la acompañó al juzgado familiar para ratificar su deseo de separarse legalmente de Adrián Di Monte. Además de los buenos deseos de sus seguidores, la actriz e 'Gata Salvate' recibió el apoyo de algunos famosos, quienes también le desearon lo mejor en su nueva vida.