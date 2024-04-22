Adrián Di Monte denuncia a Sandra Itzel por “violencia familiar”: ella responde así

Video ¿Qué se veía presuntamente en las fotos que Elizabeth Gutiérrez quería mostrar a la policía?

En medio de la confrontación pública de declaraciones y acusaciones entre la pareja formada por Adrián Di Monte y Sandra Itzel, se revela el documento en el que la defensa del actor presenta una denuncia por supuesta "violencia familiar" contra la actriz.

Adrián Di Monte denuncia a Sandra Itzel por presunta violencia familiar

El documento, difundido hoy 22 de abril a través de las redes sociales de la revista TVyNovelas, indica que el pasado 19 de abril Adrián Di Monte interpuso una denuncia ante el Ministerio Público contra su ex pareja "por presuntos actos de violencia familiar".

Además, se detalla que el Ministerio Público podría aplicar "medidas de protección" para garantizar la integridad física y mental del actor, solicitando que la señora S.I.E.O se abstenga de cometer cualquier forma de violencia física o emocional y de llevar a cabo conductas que lo molesten.

Documento revelado por la defensa de Adrián Di Monte.

El comunicado solicita a la prensa y al público en general que respeten la privacidad de su cliente, ya que no podrá hacer declaraciones debido a los "múltiples procesos legales" en curso.

Sandra Itzel responde tras recibir demanda de Adrián Di Monte

En Instagram, la actriz compartió que el 19 de abril fue notificada de un "citatorio por denuncia de violencia intrafamiliar" presentado por Adrián Di Monte.

Sandra Itzel expresó su incredulidad ante las acciones de su ex pareja y afirmó que no teme a la demanda, ya que asegura contar con pruebas que respaldan sus afirmaciones sobre lo que supuestamente experimentó con el actor.

“No te tengo miedo. Voy con un escudo enfrente de mí que se llama Dios todo poderoso y sobre todo con la verdad. Soy una persona justa que le encantan las leyes, tú no tienes nada en mi contra. Para mí son años, años de violencia de todo tipo, psicológica, sexual, física, económica y hay años de pruebas, carpetas y carpetas”, dijo. “El que ríe al último ríe mejor. Lo único que lograste con esto es demostrar la clase de persona que eres”.

En agosto de 2021, Adrián Di Monte y Sandra Itzel anunciaron su separación después de una década de relación. Aunque declararon que habían terminado en "buenos términos" y planeaban mantener una amistad, el 26 de septiembre la actriz acusó a su ex pareja de supuesto abuso psicológico.

Desde entonces, la pareja ha estado envuelta en una serie de acusaciones mediáticas que van desde infidelidades hasta maltrato, tras alegaciones de que el actor habría ingresado al departamento de Sandra sin autorización.