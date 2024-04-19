Tras aceptar sus infidelidades a Sandra Itzel, Adrián Di Monte revela que se grababan en la intimidad

Video William Levy y las actrices con las que se le ha vinculado durante su relación con Elizabeth Gutiérrez

Adrián Di Monte dio la cara ante la polémica que vive con Sandra Itzel por su divorcio; el actor aceptó que le fue infiel y que durante su matrimonio se grabaron en la intimidad.

El actor se sinceró sobre su ex en entrevista con De Primera Mano este 18 de abril y detalló que es mentira que él tenga las grabaciones.

“No es secreto, yo soy una persona muy abierta…Yo siempre he dicho que nosotros en la intimidad, cuando estábamos juntos éramos muy picantes y a mí y a ella nos gustaba grabarnos y luego ver el video y decir “qué actuación”. En ningún momento yo la obligué…Esos videos ya no existen”.

Al referirse a las múltiples infidelidades de las que lo acusa Sandra Itzel, el actor aceptó su culpa, pero aseguró que ella tenía conocimiento.

“Yo sí le fui infiel, cuando estaba casado, no tengo nada que esconder, fui infiel. Yo andaba de coqueto por aquí y por allá y es algo de lo que no me siento orgulloso, pero yo era un niño, tenía unos 23 años, me llamaban la atención otras mujeres. Muchas veces se lo expresé y se lo dije ‘Sandrita, yo quiero quemar mis etapas’”.

Adrián Di Monte confesó que sí se dieron un tiempo durante los más de 10 años que duró su relación y que fue ahí que él salió con más mujeres y le dio una fuerte cantidad de dinero a Sandra Itzel.

“No es algo de lo que me sienta orgulloso, yo estoy diciendo que fui infiel y muchas veces le dije “Ya no quiero estar contigo, mejor separémonos”.... Yo hace tres años le di 230 mil pesos y le dije “cada quien su lado”, ella se mudó a una cuadra de mi casa…Nuestra relación tuvo muchas discusiones, fue tóxica”.





Adrián Di Monte señala a Sandra Itzel de incitar a la xenofobia

Pese a sus declaraciones, el cubano expresó que su único interés es divorciarse de Sandra Itzel, a quien ya se le notificó que el proceso de divorcio está en curso.

Aseguró que estas semanas también han sido duras para él, pues ha enfrentado ataques y críticas a raíz de los videos de Sandra Itzel llorando y acusándolo de violencia y de querer hacerle daño.

Adrián Di Monte comentó que esas grabaciones solo incitan a la xenofobia, pues le piden que regrese a Cuba, su país natal.

“ No soy balsero, pero soy cubano, no vine en balsa aunque mucha gente me ha ofendido diciendo ‘cubano asqueroso, sácate de México’. Yo amo a este país… No incites a la xenofobia Sandra, porque muchas veces ha dicho “ningún extranjero va a llegar a mi país a amedrentar”.

El actor habló al respecto de su escándalo con Sandra Itzel luego de que ella lo acusó de supuestamente irrumpir en su hogar con armas de fuegoy expesar que “temía por su vida”.