¿Imanol engañó a Sandra Itzel con otra actriz?: ventilan aparente triángulo amoroso

Imanol Landeta se encontraría en medio de la polémica por un aparente triángulo amoroso con las actrices Sandra Itzel y Odemaris Ruiz.

Durante el show de YouTube ‘Envinadas’, Odemaris Ruiz ventiló que un famoso actor la estuvo cortejando mientras se especulaba que tenía una relación con otra famosa actriz, con quien participaba en un reality de baile. En su relato, la actriz de ‘La Malquerida’ prefirió referirse a los involucrados como ‘Iván’ y ‘Susy’ para “cuidar su identidad”.

“A mí no me gustaba, solamente me despertó el interés de conocerlo por el buen concepto que tenía”, declaró Odemaris en el show transmitido el 22 de enero.

Incluso, reveló que el misterioso actor le propuso ir juntos a un evento (presuntamente la boda de Daniela Luján) y al final, llegó con otra persona, por lo que, durante la celebración, lo enfrentó.

“‘Discúlpame, es que no supe, todo se abrumó, se me juntó’ (…) y le dije, 'nada más avísame, si tú estás saliendo con alguien, pues no hay problema’, y me dice: ‘te la creíste, tú también te la creíste. No, ¿cómo crees?, lo que pasa es que es parte del proyecto de trabajo', y le dije: 'entonces, ella sí sabe', me dice: 'ay creo que se la está creyendo, ella se la está creyendo’”.

Mariana Botas, una de las presentadoras del show, ventiló que ella también cuestionó al famoso actor sobre su relación con su compañera de trabajo.

“Yo le dije: '¿apoco andas con este ser?', y me dijo: 'nombre, ¿cómo crees?, a mí la que me gusta es Ode’”, dijo.

Ante estos comentarios, Daniela Luján reconoció que también intervino en la situación: “De pronto yo le digo: ‘Bueno, ¿tú qué con mi amiga?’, y él me responde: ‘Me gusta mucho, pero me está costando trabajo’”.

Debido a la extraña situación que se estaba dando entre el misterioso hombre y la actriz, a quien se refirió como 'Susy', Odemaris Ruiz aseguró que puso fin a los cortejos del actor.

“‘Sabes qué, conmigo no cuentes para este jueguito, a mí no me late, no tenemos nada…' y le dije: 'Yo te tenía en otro concepto’”, le dijo, según relató. “Hay lobos vestidos de oveja”, resaltó Daniela Luján ante la experiencia de la también actriz de 'El diario de Daniela'.

¿Imanol engañó a Sandra Itzel con Odemaris Ruiz?

En medio del escándalo, Sandra Itzel realizó una transmisión en vivo en TikTok donde, molesta, reaccionó a la situación, dando a entender que ella era ‘Susy’ e Imanol sería ‘Iván’.

“Eso está mal. Me pusieron un apodo horrible, ‘Susy’. Se burlaban. Se reían… Eso está mal”, declaró.

“No es que me quede el saco, es que es lo que es, la historia la contaron con tanto detalle, y así fue, tanto que el público lo adivinó porque era obvio y me empezaron a hacer cyberacoso”, agregó.

Sandra Itzel no solo confirmó a través de su transmisión que ella era una de las protagonistas de la historia relatada en ‘Envinadas’ sino que, aclaró, nunca tuvo una relación con Imanol.

“ Nicknames tan humillantes: Iván y Susy, y encima, con la misma letra inicial de nuestros nombres. ¿Por qué una de ellas se refirió a mí como: '¿sí andas con ese ser?’. Yo sí hablo las cosas de frente, yo no me llamo ‘ni ese ser’ ni ‘Susy’, soy Sandra Itzel, soy una artista que ha dedicado su vida a trabajar. Digan mi nombre, pero sobre todo, espero que por respeto no me vuelvan a mencionar”, acotó.

“En este mundo no necesitamos personas con falta de empatía, necesitamos compañerismo, amor, lealtad... Al final de cuentas, yo terminé embarrada en un chisme en el que no tenía por qué estar involucrada, porque el hombre en cuestión y yo solamente fuimos compañeros de trabajo”, sentenció, refiriéndose a Imanol, quien fue su compañero de baile en el reality 'Las Estrellas Bailan en Hoy'.