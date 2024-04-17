Adrián Di Monte se defiende tras ser acusado por ex Sandra Itzel de “irrumpir” en su apartamento

Video Sandra Itzel no sabía cómo salir de su tormentoso matrimonio con Adrián Di Monte: duraron 10 años

Adrián Di Monte se defendió luego de que su ex, Sandra Itzel, lo acusara de haber “irrumpido ilegalmente” en su apartamento, ubicado en la Ciudad de México.

La cantante realizó un ‘live’ en su cuenta de Instagram y, entre lágrimas, relató y mostró videos del momento en el que el actor ingresó al edificio en el que reside.

“El día de hoy, 15 de abril de 2024, alrededor de las 11:30 de la mañana, el señor Adrián Gómez Rodríguez, mejor conocido como Adrián Di Monte, irrumpió en mi propiedad”, dijo.

Ella puntualizó que el también modelo se habría aprovechado “de un fallo en el sistema de huellas” para que la persona de seguridad le permitiera la entrada.

Sandra Itzel explicó que no se encontraba en su domicilio al instante en el que Adrián arribó, pues “estaba trabajando”. Además, recalcó que en este momento ambos están resolviendo una demanda de divorcio.

“Temo por mi vida porque ya han pasado muchos sucesos en los cuales me he sentido muy acosada y que no he dicho precisamente para no hacer esto más grande”, expuso.

Sandra Itzel afirmó que Adrián Di Monte "irrumpió" en su apartamento. Imagen Sandra Itzel/Instagram

Ella indicó que su miedo se debe, además, a que presuntamente Di Monte “siempre trae consigo un arma de fuego”.

El hostigamiento, detalló, lo siente porque el artista cubano “se va a comer a restaurantes” que se encuentran cerca de su vivienda y ha visitado el pueblo de sus abuelos, localizado en el estado de Hidalgo.

“Responsabilizo al señor Adrián Gómez Rodríguez, mejor conocido como Adrián Di Monte, por cualquier cosa que me llegue a pasar, porque si es capaz de meterse a mi propiedad privada, qué será capaz de hacer si me lo encuentro en la calle”, sentenció.

Adrián Di Monte responde a señalamientos de Sandra Itzel

A horas de que Sandra Itzel apareciera en su ‘en vivo’, Adrián Di Monte le respondió por medio de un comunicado, redactado por sus abogados.

En el documento se asegura que la exconcursante de Mira Quién Baila ¡La Revancha! supuestamente se negó a “tramitar el divorcio a través de una compañía que presta ese tipo de servicios en el estado de Florida”.

Los licenciados afirman que, por tal motivo, propusieron a los representantes legales de la cantante “la tramitación de un divorcio administrativo” en la capital azteca.

“Sin embargo, esa propuesta también fue rechazada por la señora Sandra Itzel Estrada Olvera argumentando que sólo accedería si en la solicitud de divorcio se dejara asentado que la causa del mismo fue la violencia doméstica”, se lee.

“Petición que fue descartada totalmente por el señor Adrián Di Monte, pues esa circunstancia no es real. (Él) siempre ha negado haber incurrido en cualquier conducta de violencia familiar”, añaden.

Adrián Di Monte respondió, con ayuda de sus abogados, a Sandra Itzel. Imagen Adrián Di Monte/Instagram

Según los letrados del actor, ante la circunstancia, presentaron la demanda de divorcio “incausado” en los tribunales locales, que “fue admitida a trámite” el 22 de febrero. Por ello, un juez ordenó se notificara a la actriz.

“En este sentido, el día de ayer, 15 de abril de 2024, se presentó en el condominio donde vive la señora Sandra Itzel una funcionaria del juzgado para llevar a cabo la notificación de la demanda en compañía del señor Adrián”, apuntan.

En el escrito se asevera que “el personal de vigilancia le otorgó el acceso sin contratiempo alguno” al Di Monte y su acompañante, ya que previamente “había accedido en múltiples ocasiones” al lugar.

El modelo y la empleada pública no “ingresaron al domicilio”, mencionan. Señalan que habría sido la madre de Sandra la que recibió la notificación.