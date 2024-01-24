Adrián Di Monte admite que fue infiel a Sandra Itzel, su exesposa: "No soy un monstruo"

El actor de ‘El Maleficio’ describió su relación con la actriz de ‘Gata Salvaje’ como algo “tóxico” y “codependiente”, lo que atribuyó a una falta de decisión de su parte a pesar de sus constantes conflictos.

“En algún momento se convirtió en una relación codependiente o tóxica, de quiero estar a tu lado, no importa, aunque ya no somos compatibles, o sea, había un estira y encoge… (había) falta de decisión de mi parte, falta como se dice acá en México, falta de omelette, de poder poner las cosas y de decir tajantemente ‘no te quiero lastimar, pero ya entendamos que no somos y te dejo ir para yo vivir mi vida’, pero también yo la quería, entonces acepto que fue una cosa tóxica de que te quiero, pero no te quiero perder”, explicó en la emisión de ‘Venga la alegría’ de este 23 de enero.

Admite que le fue infiel a su exesposa

Adrián Di Monte reconoció que durante su matrimonio con Sandra Itzel “cometió errores”. Incluso, admitió públicamente que le fue infiel a su exesposa.

“Sí cometí mis errores. Sí fui infiel. Soy sincero, yo lo digo, sí fui infiel. Estuvo mal ser infiel, estuvo mal el coqueteo, es más, el Adrián de hoy te dice que un simple coqueteo en redes sociales en DM (mensaje directo) es ser infiel. Está mal y lo reconozco, estuvo mal, pero no soy un monstruo”, manifestó.

Niega acusaciones de maltrato de su exesposa

Con respecto a las acusaciones que ha hecho Sandra Itzel en su contra en redes sociales, el intérprete de 33 años negó haberla violentado. Sin embargo, aseguró que entre ellos sí hubo discusiones de pareja.

“Nunca, nunca golpeé, nunca amenacé, nunca… discusiones… ¿qué pareja no tienen discusiones?, ¿qué pareja no se dice dos o tres cosas?, y más cuando eran unos mocosos”, refirió.

Por último reflexionó sobre su relación de 10 años con Sandra Itzel, con quien ahora se encuentra en trámites de divorcio.

“Aceptar lo bonito y lo malo aprender de eso, y dejar ir, porque si realmente amas a una persona o si realmente amaste a una persona, pues la dejas ir. Los dos cometimos errores, esto es de dos siempre, por más que la otra parte, o sea, acá es perfecto y tú tienes la culpa, o sea, yo no tengo ningún problema en reconocer mis errores”, puntualizó.

