Sandra Itzel y Adrián Di Monte firman su divorcio: dan vuelta a la página y así lo celebran
Los actores firmaron su divorcio luego de una batalla legal y mediática en la que hubo acusaciones de violencia familiar e infidelidades. Sandra Itzel y Adrián Di Monte estaban casados desde 2015.
Sandra Itzel y Adrián Di Monte firmaron su divorcio después de nueve años de casados, tras una batalla legal y mediática que involucró acusaciones de violencia familiar y presuntas infidelidades.
La noticia fue confirmada por la actriz, quien celebró la decisión del juez con una imagen que publicó en sus redes sociales.
“Oficialmente DIVORCIADA”, anotó en Instagram este 7 de mayo, en medio de emojis en forma de corazón. “La foto dos me hace muy feliz”, agregó al pie de su publicación, donde posa feliz y sosteniendo una botella de vino.
La intérprete de ‘Mayrita Ríos’ en la telenovela ‘Gata Salvaje’ compartió un fragmento de la sentencia de divorcio con Adrián Di Monte.
“Se declara disuelto el vínculo matrimonial celebrado entre los señores ADRIÁN GÓMEZ RODRÍGUEZ Y SANDRA ITZEL ESTRADA OLVERA el cual contrajeron en el Estado de Florida, Estados Unido de América, el día 30 de julio del año 2015. Ambos divorciantes quedan en aptitud de contraer nuevas nupcias”, señala el documento certificado.
Adrián Di Monte da vuelta a la página tras firmar divorcio con Sandra Itzel
El actor de ‘El Maleficio’, por su parte, también expresó su felicidad y celebró un “nuevo comienzo” en Instagram, aunque no mencionó directamente la sentencia de divorcio con Sandra Itzel.
“Gracias Creador, finalmente. Todo con amor, todo sano, un nuevo comienzo”, anotó el intérprete.
Las fotografías que acompañaron su texto muestran a Adrián Di Monte en una playa, y en una de ellas aparece junto a la mano de una joven, quien podría ser la persona con la que ha mencionado estarse dando una nueva oportunidad en el amor.