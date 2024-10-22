Imanol Landeta

¿Y Daniela Luján? Imanol Landeta revela si tiene romance con Sandra Itzel: “Es un amor de mujer”

El cantante se sinceró acerca de su conexión con la actriz, con quien ha sido vinculado en las últimas semanas. Ambos atravesaron divorcios complicados en su pasado.

Por:
Dayana Alvino.
Imanol Landeta finalmente respondió sin reservas si se está dando una oportunidad en el amor con la actriz Sandra Itzel.

Las especulaciones de que ellos habrían comenzado una relación surgieron debido al nexo que han demostrado tener como pareja de baile en el concurso ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’, del programa Hoy.

En más de una ocasión ambos ya han reconocido que, tras empezar a trabajar juntos, surgió un vínculo “especial” entre ellos.

Ahora, el intérprete de ‘Como canica’ aclara si en realidad tiene un romance.

¿Imanol y Sandra Itzel son novios?

En entrevista con TVNotas, publicada este 22 de octubre, Imanol Landeta aclaró que actualmente no está en una relación con Sandra Itzel.

Sin embargo, reconoció que no descarta que suceda: “Es una mujer guapísima. Tiene unos ojos hermosos. Yo estoy soltero y no he cerrado mi vida a nada”.

La estrella de telenovelas como Papás Por Conveniencia, que puedes ver aquí en ViX, aseguró que él y la también cantante van “paso a paso”, compartiendo momentos: “Que pase lo que tenga que pasar”.

“Ahora que conocí a Sandra, ¡qué mujer tan maravillosa! ¡Qué química tan chida estoy haciendo con ella! El día que nos conocimos hicimos un clic que pocas veces sucede. Estoy muy agradecido por esta coincidencia”, admitió.

Él destacó que de la personalidad de la multifacética artista lo que le “gusta” es que “sea poderosísima y determinada como ella sola”: “Es entrona”.

Imanol Landeta habló de su relación con Sandra Itzel.
Imanol Landeta habló de su relación con Sandra Itzel.
Imagen Sandra Itzel/Instagram

Imanol Landeta y Sandra Itzel pasaron por separaciones complejas

Tanto Imanol como Sandra Itzel atravesaron por divorcios complicados, él con María Julia Ruiz y ella con Adrián Di Monte.

El hijo de Manuel Landeta confesó que dicha ruptura lo volvió cauteloso y reveló que ha platicado con su, por ahora compañera, de lo que le pasó a ella.

“Sí. Hablamos de esos temas y lo hacemos con respeto, prudencia y madurez. Y al 100 por ciento [la apoyo]”, aseguró a la revista.

“La admiro mucho. Conozco una situación así. Ella en su tema y yo en el mío, pero siempre con una visión de salir, de progresar, resolver y continuar”, externó.

¿Y Daniela Luján?

En 2022, Daniela Luján sorprendió al confesar que Imanol es “el amor de su vida” desde que tenía 5 años, cuando compartieron en ‘Plaza Sésamo’.

No obstante, entre ellos nunca hubo más que amistad y, de hecho, ella está comprometida con el actor Alberto Monroy.

A inicios de mes en ¡Cuentámelo ya!, Landeta mencionó que ‘Dani’ “es un encanto” y que le gusta compartir con ella en las grabaciones de Papás Por Conveniencia, trama en la que sí tendrán un idilio de ficción.

