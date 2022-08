Romina, hija de Mayrín Villanueva, seguirá sus pasos en la actuación: sus primeros proyectos

Mayrín Villanueva y Jorge Poza procrearon dos hijos en el tiempo que duró su matrimonio: Romina y Sebastián.

Con tan solo 19 años, el menor de ellos ya está dejando huella en el mundo de los espectáculos, pues hizo su debut actoral cuando tenía 13 años, con la telenovela ‘Despertar contigo’.

Sin embargo, en fechas recientes se ha ganado más popularidad por títulos como ’Fuego ardiente’, ‘Vencer el pasado’ o ‘Soltero con hijas’, telenovela que puedes ver en ViX+, el servicio de streaming premium de ViX.

Su hermana mayor no se quedará atrás y ya da sus primeros pasos en el oficio de la familia.

Romina Poza, hija de Mayrín Villanueva y Jorge Poza, conquistó como influencer y modelo

Si bien la joven parecía alejarse de la vena artística de su familia, desde la adolescencia ha disfrutado de estar frente a cámaras.

En Instagram se ganó más de 200 mil seguidores gracias a que muestra su cotidianidad, vacaciones y otras ocasiones especiales.

Especialmente, ha destacado como influencer de moda, dejando ver su buen gusto a la hora de vestir, así como la naturalidad de sus poses frente a la cámara.

Romina Poza ya trabaja en sus primeros proyectos como actriz

En noviembre del 2021, la joven de 22 años fue cuestionada por la revista ¡Hola! Si veía en su futuro la posibilidad de lanzarse como actriz.

En aquella ocasión, la hija de Mayrín Villanueva y Jorge Poza respondió:

“Todo el tiempo me molestan (sus papás y hermano) de que ‘ay, ya, Romina, sabes que sí quieres ser actriz’, pero pues no estoy del todo segura, como que se me antoja, pero al mismo tiempo no sé, entonces no he tomado una decisión como tal”.



9 meses después, todo indica que la influencer finalmente se decantó por las artes escénicas e, incluso, tiene sus primeras oportunidades en puerta.

El pasado 8 de agosto, por ejemplo, compartió en sus historias de Instagram que formó parte del elenco de la producción ‘Reviviendo la Navidad’ de Netflix.

Aunque se tienen pocos detalles de la historia, expresó su emoción de ser parte de la misma, con palabras como “surprise (sorpresa)”, “muero de emoción”, “y sí, mi primer proyecto, nos vemos en Navidad”.

La buena racha se mantiene para la actriz en ciernes, pues a los pocos días colgó en el mismo medio una foto del segundo día de otra filmación. Según se pudo ver, compartirá créditos con Bárbara López, Renata Ybarra y la española Karena Flores. Sin embargo, hasta el momento no ha revelado de qué se trata esta nueva historia.