Jorge Poza dice que "el segundo papá no existe": Santamarina responde con esta revelación

Jorge Poza está agradecido con Eduardo Santamarina por cuidar a sus hijos, sin embargo, considera que él es su único padre. El esposo de Mayrín Villanueva ahora ventila que Romina y Sebastián no pensarían así.

Ashbya Meré.
Eduardo Santamarina considera a Romina y Sebastián, hijos de Mayrín Villanueva y Jorge Poza, como si fueran suyos, pues los ha visto crecer desde que inició su relación con la actriz.

Sin embargo, en agosto Poza señaló que "el segundo papá no existe", pero estaba agradecido con Santamarina por " brindarles amor y techo".

Hijos de Jorge Poza llaman a Santamarina "papá"

Romina y Sebastián parecería que no opinan como su padre, pues Eduardo Santamarina reveló que los jóvenes lo llaman "papá", incluso así lo presentan en público.

"Aunque sabemos que tienen a su papá, cuando andamos afuera y con la gente, Sebastián y Romina dicen: 'Es mi papá'. Eso es muy bonito, porque los conozco desde chiquitos, y la verdad eso está padre", contó el actor veracruzano a TVNotas.

Eduardo ha visto crecer a los hijos de Mayrín, pues llevan 15 años de casados y en ese entonces Romina tenía 9, mientras que Sebastián 6, por lo cual los considera como si fueran suyos.

"Siempre lo diré hasta el día que me muera, yo tengo cinco hijos", añadió en la entrevista.

Por su parte, Santamarina tiene a los gemelos Roberto y José Eduardo, a quienes procreó durante su matrimonio con Itatí Cantoral; además, Mayrín y el actor tienen a Julia, quien ya tiene 15 años.

Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina junto a sus cinco hijos.
Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina junto a sus cinco hijos.
Imagen Eduardo Santamarina/Instagram

¿Jorge Poza es celoso con sus hijos?

En agosto, Jorge Poza aseveró que no se considera "celoso con mis hijos" y señaló que su papel es acompañarlos en su camino.

"Jamás he interferido en las decisiones o elecciones de mis dos hijos. Soy su padre y mi función es acompañarlos en su camino. No vengo a ponerles ningún tipo de obstáculo. Ahora toca que Romina y Sebastián tracen y construyan sus vidas", dijo a TVNotas.

Además, dijo que no sufre al verlos crecer, al contrario, está al pendiente de ellos.

"La ayuda siempre es buena cuando se requiere. Me gusta observarlos y estar ahí cuando me necesitan. Nunca he dejado de ser un papá presente", sentenció.

" El segundo papá no existe. Yo siempre seré el papá de mis hijos y Mayrín (Villanueva) su mamá. Siempre he pensado que las personas que nutran el entorno de mis hijos deben ser bienvenidas. Le agradezco a Eduardo por brindarles amor y techo", sentenció.

Jorge Poza, su hijo Sebastián y Romina.
Jorge Poza, su hijo Sebastián y Romina.
Imagen Sebastián Poza/Instagram, Romina Poza/Instagram
