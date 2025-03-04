Mayrín Villanueva “desmiente” a Santamarina: sus hijos con Jorge Poza “no” le dicen “papá”

Video ‘Lalo’ Santamarina habla sobre la salud de su hija: enfrenta nueva cirugía contra enfermedad genética

Mayrín Villanueva aseguró que los hijos que procreó con Jorge Poza, Romina y Sebastián, no llaman “papá” a su esposo, Eduardo Santamarina, como él lo compartió meses atrás.

“No. No es cierto. No sé. No creo que él haya dicho que le dicen ‘papá’, porque eso no”, dijo ella en entrevista a TVNotas, publicada este 4 de marzo.

PUBLICIDAD

La actriz de 54 años, de hecho, recalcó que su marido, de 56, “es súper respetuoso y sabemos que ellos tienen a su papá”.

“Los [hijos] de Eduardo tienen a su mamá y yo jamás diría que yo soy su mamá”, detalló refiriéndose a José Eduardo y Roberto Miguel, a los que engendró con Itatí Cantoral.

“No, no. Eduardo lo que siempre dice es: ‘Tenemos 5 hijos’. [A Romina y Sebastián] los quiere como si fueran de él, pero jamás ha dicho que es su papá”, apuntó.

De acuerdo con la revista, Mayrín “desmiente” con sus recientes declaraciones la afirmación de Santamarina, quien ha aseverado que considera a los jóvenes como sus propios retoños.

“Sobre si sus hijos le dicen ‘padre’ a Eduardo, nos comentó: ‘No, no. Para nada. Nunca”, explicó la publicación este martes.

Ante la pregunta de si a Poza le habrían molestado las palabras de Eduardo, ella replicó: “Cada quien es libre de contestar y decir lo que quiera. Yo ni sé, ni hablo nunca de eso”.

¿Qué dijo Eduardo Santamarina?

En noviembre de 2024, el citado medio difundió lo que Eduardo Santamarina presuntamente les comentó sobre los hijos de Mayrín Villanueva y Jorge Poza.

“Aunque sabemos que tienen a su papá, cuando andamos afuera y con la gente, Sebastián y Romina dicen: ‘Es mi papá’”, externó.

“Eso es muy bonito porque los conozco desde chiquitos, y la verdad eso está padre”, añadió el galán de melodramas como Nadie Como Tú, que puedes ver aquí en ViX.

Cuando él se casó con la artista, en 2009, Romina tenía 9 años, mientras que Sebastián únicamente había cumplido 6.

PUBLICIDAD

La postura de Eduardo llegó luego de que Jorge sentenciara que “el segundo papá no existe”: “Yo siempre seré el papá de mis hijos y Mayrín su mamá.

“Siempre he pensado que las personas que nutran el entorno de mis hijos deben ser bienvenidas. Le agradezco a Eduardo por brindarles amor y techo”, reconoció.

Ante eso, el veracruzano demostró su consideración ante ‘Sale el sol’: “Es la opinión de él y es muy respetable, yo no tengo nada que decir al respecto”.