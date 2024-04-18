Tras dejar México, hija de Mayrín Villanueva confiesa la enfermedad que padece

Video Romina Poza abre su corazón para agradecerle su apoyo a Mayrín Villanueva: "Le debo todo lo que soy"

Tras culminar las grabaciones de la telenovela 'Tu vida es mi vida', Romina Poza, hija de Mayrín Villanueva y Jorge Poza, se fue de México.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la hijastra de Eduardo Santamarina reveló que por motivos de trabajo vivirá, un tiempo, en España, donde al parecer graba la segunda temporada de la serie ‘Isla Brava’.

La actriz, de 23 años, presumió su nueva aventura con varias fotografías, en las que presumió su boleto de avión y lo preparada que estaba para el proyecto, el cual la volvió a reunir con Bárbara López.

“Lo logramos… Aquí vamos de nuevo… Con la real e inigualable Bárbara López”, expresó en las imágenes.

Romina Poza, hija de Mayrín Villanueva, muestra por qué se fue de México Imagen Instagram



A los pocos días de llegar a España, Romina Poza experimentó "dolores horrendos" y un sarpullido, por lo que en su perfil destapó qué enfermedad que está sufriendo.

“Amanecí con crisis de dermatitis y me duele horrendo y se me olvidaron mis cremas. SOS”, escribió la hija de Mayrín Villanueva en la publicación.

Hija de Mayrín Villanueva está en España y dice qué enfermedad tiene Imagen Instagram



Mayo Clinic afirma que la dermatitis es una afección que se presenta en cualquier parte del cuerpo y es originada por la irritación de la piel. Los principales síntomas que provoca son: picazón, sarpullido, ampollas y costras.

Tras relatar la enfermedad que está sufriendo, la actriz habló de otro inconveniente que vive en España, y es que no empacó la ropa apropiada para el clima de su nueva ciudad y sufre por el intenso frío.

“A mí me dijeron playa y yo dije ‘claro, calor, claro que sí’ y obviamente nada más traje una sudadera y fue porque dije ‘nunca hay que dejar, a lo mejor la usas’ y me traje la sudadera menos calientita del universo, ya me prestaron una. El punto es que estoy escondida en una van porque no manches el frío que hace, el viento está perrón y estoy escondida en lo que me pasan”.

¿Qué telenovelas ha realizado Romina Poza, hija de Mayrín Villanueva?

Romina Poza viene de una familia artística, pues sus papás son Mayrín Villanueva y Jorge Poza. Pese a su linaje, fue hasta 2023 que debutó en la actuación, al formar parte del elenco de la serie ‘Isla Brava’.

En sus primeras entrevistas, la joven indicó que no se decidía a dar el paso por "miedo" a estar frente a las cámaras.

“Fue más bien mis miedos y limitaciones que me atoraban para no avanzar y no aceptar que quería estar frente a cámaras, más fácil decir que quería estar detrás. Quería estar en el medio, pero me daba miedo decir que quería estar enfrente”, confesó a su tío Javier Poza en mayo de 2023.

Luego de su incursión en la actuación, Romina Poza debutó en las telenovelas mexicanas con el personaje de 'Yaneli' en ‘Vencer la culpa’. Tan solo un año después, se unió al elenco de ‘Tu vida es vida’, interpretando a ‘Lucía’.