Hija de Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva “ya trae galán” a sus 15 años: su hermana la exhibe

Video ‘Lalo’ Santamarina habla sobre la salud de su hija: enfrenta nueva cirugía contra enfermedad genética

Julia, la hija de Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva, se está dando una oportunidad en el amor a sus 15 años.

Fue la hermana de la adolescente, Romina Poza, quien dio a conocer que ella está adentrándose en el mundo de las citas románticas.

“Mi hermanita ya trae galán”, escribió la primogénita de la actriz encima de un video en el que aparece y que publicó en TikTok este 23 de junio.

En el clip, Romina se encuentra al lado de Julia, quien no sale a cuadro, aunque se escucha su voz diciendo frases como: “¿Qué es lo que más valoras en una amistad?”.

Al respecto, la joven modelo de 24 años explicó que la menor y su prospecto estaban “jugando a hacerse preguntas para conocerse mejor”.

“Me derrito de amor”, confesó Romina refiriéndose a la situación y añadió acerca de su hermana que “no puede ser más tierna”.

En sus redes sociales, Julia todavía no ha destapado detalles de su vida sentimental, por lo que se desconoce si ya dejó la soltería oficialmente.

¿Eduardo Santamarina es un papá celoso?

En abril del año pasado, antes de incluso celebrarle su fiesta de XV años a Julia, Mayrín Villanueva destapó que ella ya empezaba a salir.

Ante esa confesión, para el programa Hoy, Eduardo Santamarina reaccionó de forma simpática: “No, aplácate, todavía no. Yo en papá celoso, ‘todavía no’”.

Sin embargo, la estrella de Juegos de Amor y Poder aclaró que, en realidad, su esposo no molesta a su retoño ante la posibilidad de que tenga novio.

“Yo pensé que iba a ser más celoso, pero no, no es nada celoso. Creo que soy yo más la que está ahí de: ‘Julia, esto no lo debes hacer’. Y su papá, ‘son chavos’. Es mucho más relajado”, relató.

Julia “va a ser muy noviera”: Eduardo Santamarina

Hace un par de años, en octubre de 2023, Eduardo Santamarina destapó que Julia había experimentado a su corta edad el ‘mal de amores’.

“Ya tuvo su primera decepción amorosa”, contó ante el micrófono de Eden Dorantes. “Le duró… tres días, pero bueno”, recordó.