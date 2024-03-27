Hija de Mayrín Villanueva publica románticas fotos con famoso actor: así festejan su primer aniversario

Video Hija de Mayrín Villanueva se hace radical cambio de look y luce igualita a la actriz

Romina Poza, la primogénita de los reconocidos actores Mayrín Villanueva y Jorge Poza, se encuentra en la cúspide de su carrera al formar parte de la producción “Tu vida es mi vida”. Sin embargo, no solo brilla en el ámbito profesional, sino también en el terreno del amor.

A sus 23 años, Romina ha desatado revuelo al celebrar su primer aniversario de noviazgo con el destacado actor Pablo Astiazarán.

PUBLICIDAD

Hija de Mayrín Villanueva celebra su aniversario con fotos

Romina Poza comenzó la celebración de esta significativa fecha y compartió dos entrañables fotografías junto a su apuesto novio.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la hija de Mayrín Villanueva mostró una romántica foto junto al actor y junto a un emoji en forma de corazón, precisó: "Por todas las risas del mundo".

Hija de Mayrín Villanueva presume su romance con fotos Imagen Instagram Romina Poza



Pablo Astiazarán reaccionó a la publicación de su pareja, a quien sorprendió con un mensaje: “Te amo con todo mi corazón”.

Casi a la par del posteo de la hijastra de Eduardo Santamarina, el actor celebró su aniversario con fotografías similares, con las que mostró algunos de los momentos que han pasado juntos.

Romina Poza y Pablo Astiazarán festejaron así su aniversario Imagen Instagram Pablo Astiazarán



La primogénita de Mayrín Villanueva no se quedó atrás y también reaccionó a las palabras de su pareja y detalló: “Contigo la paso mejor que con nadie”.

Sin embargo, lo que más atrajo miradas fue que hasta la esposa de Eduardo Santamarina le dedicó un mensjae a yerno junto a un emoji con ojos en forma de corazón: “La mejor risa del mundo”.

Él es Pablo Astiazarán, yerno de Mayrín Villanueva

Romina Poza, la talentosa primogénita de los aclamados actores Mayrín Villanueva y Jorge Poza, cruzó caminos con el destacado actor Pablo Astiazarán durante las grabaciones de la serie “Isla Brava”. Este proyecto marcó el debut actoral de Romina, y fue durante esa producción que surgió su romance.

Pablo Astiazarán, nacido el 5 de noviembre de 1982 en la Ciudad de México, inició su carrera en la actuación con la película “La última mirada” en 2006, compartiendo pantalla con la talentosa Arcelia Ramírez.

PUBLICIDAD

Su trayectoria incluye participaciones en la telenovela “Yo no creo en los hombres” y también tuvo el privilegio de trabajar con las reconocidas actrices Kate del Castillo y Martha Higareda.