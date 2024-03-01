Romina Poza

Hija de Mayrín Villanueva quiso ser ‘coquette’ pero una prenda “puerca” le quitó la gracia

Romina Poza mostró el detalle por el que su 'look coquette' resultó arruinado. Sin embargo, una blusa salvó su 'outfit' romántico.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Hija de Mayrín Villanueva se hace radical cambio de look y luce igualita a la actriz

La hija mayor de Mayrín Villanueva, Romina, se sumó recientemente a la tendencia de moda ‘coquette’, pero su estilo resultó arruinado por un pequeño detalle.

La actriz en ascenso fue honesta al mostrar en redes sociales con qué ropa creó su ‘look’ romántico y por qué razón fracasó.

PUBLICIDAD

Hija de Mayrín Villanueva presume su lado ‘coquette’

Este 29 de febrero, Romina, quien es fruto de la relación entre Mayrín Villanueva y Jorge Poza, recurrió a sus historias de Instagram para compartir que llevaba unas calcetas con ondas, de color rosa, en la parte superior.

“Ella muy ‘coquette’ con sus calcetines”, escribió encima de la fotografía.

Romina Poza mostró sus calcetines.
Romina Poza mostró sus calcetines.
Imagen Romina Poza/Instagram

Más sobre Romina Poza

Hija de Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva “ya trae galán” a sus 15 años: su hermana la exhibe
2 mins

Hija de Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva “ya trae galán” a sus 15 años: su hermana la exhibe

Univision Famosos
Mayrín Villanueva revela que tuvo ir a “terapia“ para no “seguir manejando la vida” de sus hijos
0:58

Mayrín Villanueva revela que tuvo ir a “terapia“ para no “seguir manejando la vida” de sus hijos

Univision Famosos
Mayrín Villanueva “desmiente” a Santamarina: sus hijos con Jorge Poza “no” le dicen “papá”
2 mins

Mayrín Villanueva “desmiente” a Santamarina: sus hijos con Jorge Poza “no” le dicen “papá”

Univision Famosos
Jorge Poza dice que "el segundo papá no existe": Santamarina responde con esta revelación
2 mins

Jorge Poza dice que "el segundo papá no existe": Santamarina responde con esta revelación

Univision Famosos
Jorge Poza agradece a Santamarina el amor a sus hijos, pero dice que "el segundo papá no existe"
2 mins

Jorge Poza agradece a Santamarina el amor a sus hijos, pero dice que "el segundo papá no existe"

Univision Famosos
Itatí Cantoral quiere emparentar con Mayrín Villanueva: desea que Romina y su hijo sean novios
0:47

Itatí Cantoral quiere emparentar con Mayrín Villanueva: desea que Romina y su hijo sean novios

Univision Famosos
Tras dejar México, hija de Mayrín Villanueva confiesa la enfermedad que padece
3 mins

Tras dejar México, hija de Mayrín Villanueva confiesa la enfermedad que padece

Univision Famosos
Hija de Mayrín Villanueva publica románticas fotos con famoso actor: así festejan su primer aniversario
2 mins

Hija de Mayrín Villanueva publica románticas fotos con famoso actor: así festejan su primer aniversario

Univision Famosos
Hija de Mayrín Villanueva publica fotos con su "hija" y revela: “Soy la mamá más feliz”
1 mins

Hija de Mayrín Villanueva publica fotos con su "hija" y revela: “Soy la mamá más feliz”

Univision Famosos
¿Hija de Mayrín Villanueva estrena romance con famoso actor? Publican foto juntos y le dice "te amo"
2 mins

¿Hija de Mayrín Villanueva estrena romance con famoso actor? Publican foto juntos y le dice "te amo"

Univision Famosos


Posteriormente, la estrella del melodrama Tu Vida Es Mi Vida, que puedes ver por Univision y también en ViX, se decidió a mostrar el pormenor que dañó su apariencia.

Ella subió una instantánea en la que enseñó la parte inferior de dicha prenda, la cual sorpresivamente lucía con manchas negras.

“Pues así están de puercos y es ahí donde la coquetería se acabó”, reconoció.

Romina Poza mostró así sus calcetas "puercas".
Romina Poza mostró así sus calcetas "puercas".
Imagen Romina Poza/Instagram

Romina Poza en su ‘mood’ rosado

En postales que difundió más adelante en la misma plataforma digital, Romina Poza permitió atestiguar que su imagen ‘coquette’ iba más allá de sus calcetas.

Ella estaba usando una blusa en tono rosa y que se sujetaba en el centro con tres moñitos separados, por lo que dejaba que parte de su torso se veía.

Complementó con una falda corta en color gris y, aparentemente, no llevaba calzado debido a que estaba realizando una sesión fotográfica, por lo que debía subirse al mobiliario.

Romina Poza con 'outfit coquette'.
Romina Poza con 'outfit coquette'.
Imagen Romina Poza/Instagram

Hija de Mayrín Villanueva celebró su cumpleaños y así la felicitó su mamá

En noviembre de 2023, Romina Poza cumplió un año más de vida, ocasión su progenitora no dejó pasar desapercibida públicamente.

“¡Hoy cumple mi nena hermosa! ¡Hoy hace 23 años aprendí a ser tu mamá! ¡El día más feliz de mi vida!”, externó ella en un ‘post’ de la aplicación.

PUBLICIDAD

“¡Eres la niña más inteligente, amorosa, solidaria, empática, generosa, y así me podría seguir con todas las cualidades que tienes!”, aseveró.

“¡Sigue descubriendo el mundo con esa fuerza y responsabilidad que tienes! Te amo”, finalizó, añadiendo un emoji de corazón rojo.

Mayrín Villanueva felicitó a su hija Romina por su cumpleaños.
Mayrín Villanueva felicitó a su hija Romina por su cumpleaños.
Imagen Mayrín Villanueva/Instagram
Relacionados:
Romina Poza Mayrín Villanueva Jorge PozaHijos de famososPremio Lo Nuestro

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
Tomy Zombie
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD