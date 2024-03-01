Hija de Mayrín Villanueva quiso ser ‘coquette’ pero una prenda “puerca” le quitó la gracia

Video Hija de Mayrín Villanueva se hace radical cambio de look y luce igualita a la actriz

La hija mayor de Mayrín Villanueva, Romina, se sumó recientemente a la tendencia de moda ‘coquette’, pero su estilo resultó arruinado por un pequeño detalle.

La actriz en ascenso fue honesta al mostrar en redes sociales con qué ropa creó su ‘look’ romántico y por qué razón fracasó.

Hija de Mayrín Villanueva presume su lado ‘coquette’

Este 29 de febrero, Romina, quien es fruto de la relación entre Mayrín Villanueva y Jorge Poza, recurrió a sus historias de Instagram para compartir que llevaba unas calcetas con ondas, de color rosa, en la parte superior.

“Ella muy ‘coquette’ con sus calcetines”, escribió encima de la fotografía.

Romina Poza mostró sus calcetines. Imagen Romina Poza/Instagram



Posteriormente, la estrella del melodrama Tu Vida Es Mi Vida, que puedes ver por Univision y también en ViX, se decidió a mostrar el pormenor que dañó su apariencia.

Ella subió una instantánea en la que enseñó la parte inferior de dicha prenda, la cual sorpresivamente lucía con manchas negras.

“Pues así están de puercos y es ahí donde la coquetería se acabó”, reconoció.

Romina Poza mostró así sus calcetas "puercas". Imagen Romina Poza/Instagram

Romina Poza en su ‘mood’ rosado

En postales que difundió más adelante en la misma plataforma digital, Romina Poza permitió atestiguar que su imagen ‘coquette’ iba más allá de sus calcetas.

Ella estaba usando una blusa en tono rosa y que se sujetaba en el centro con tres moñitos separados, por lo que dejaba que parte de su torso se veía.

Complementó con una falda corta en color gris y, aparentemente, no llevaba calzado debido a que estaba realizando una sesión fotográfica, por lo que debía subirse al mobiliario.

Romina Poza con 'outfit coquette'. Imagen Romina Poza/Instagram

Hija de Mayrín Villanueva celebró su cumpleaños y así la felicitó su mamá

En noviembre de 2023, Romina Poza cumplió un año más de vida, ocasión su progenitora no dejó pasar desapercibida públicamente.

“¡Hoy cumple mi nena hermosa! ¡Hoy hace 23 años aprendí a ser tu mamá! ¡El día más feliz de mi vida!”, externó ella en un ‘post’ de la aplicación.

“¡Eres la niña más inteligente, amorosa, solidaria, empática, generosa, y así me podría seguir con todas las cualidades que tienes!”, aseveró.

“¡Sigue descubriendo el mundo con esa fuerza y responsabilidad que tienes! Te amo”, finalizó, añadiendo un emoji de corazón rojo.