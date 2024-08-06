Jorge Poza

Jorge Poza agradece a Santamarina el amor a sus hijos, pero dice que "el segundo papá no existe"

Jorge Poza y Mayrín Villanueva tuvieron dos hijos que han vivido al lado de Eduardo Santamarina desde que se casó con la actriz. El actor se mostró agradecido, pero fue claro en su postura.

Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina han consolidado su matrimonio a lo largo de 15 años, junto a sus cuatro hijos que procrearon en relaciones anteriores y Julia, a quien tienen en común.

Itatí Cantoral siempre ha externado su agradecimiento a Mayrín por el trato y cariño hacia sus gemelos José Eduardo y Roberto. Ahora es Jorge Poza quien habló del papel que Santamarina ha tenido en la vida de Sebastián y Romina.

Jorge Poza agradece a Santamarina, pero pone límite

El actor habló sobre cómo ha sido la crianza de los hijos que tuvo con Mayrín, de quien se divorció en 2008.

Dejó claro que ha sido un padre presente y agradeció a Eduardo Santamarina por arropar a Romina y Sebastián, sin embargo, dejó claro que solo tienen un padre.

" El segundo papá no existe. Yo siempre seré el papá de mis hijos y Mayrín (Villanueva) su mamá. Siempre he pensado que las personas que nutran el entorno de mis hijos deben ser bienvenidas. Le agradezco a Eduardo por brindarles amor y techo", dijo a TVNotas.

¿Jorge Poza es celoso con sus hijos?

Poza aseveró que no se considera "celoso con mis hijos" y señaló que su papel es acompañarlos en su camino.

"Jamás he interferido en las decisiones o elecciones de mis dos hijos. Soy su padre y mi función es acompañarlos en su camino. No vengo a ponerles ningún tipo de obstáculo. Ahora toca que Romina y Sebastián tracen y construyan sus vidas", dijo a la revista.

Además, dijo que no sufre al verlos crecer, al contrario, está al pendiente de ellos.

"No me cuesta trabajo dejar que mis hijos vuelen del nido desde jóvenes. Solo comparto las herramientas y mis hijos sabrán si las toman o no".

"La ayuda siempre es buena cuando se requiere. Me gusta observarlos y estar ahí cuando me necesitan. Nunca he dejado de ser un papá presente", sentenció.

Mayrín Villanueva y Jorge Poza estuvieron casados durante 11 años, tiempo en el que procrearon a Romina y Sebastián, quienes tienen 23 y 21 años respectivamente.


