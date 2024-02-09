Romina Poza

Hija de Mayrín Villanueva publica fotos con su "hija" y revela: “Soy la mamá más feliz”

Romina Poza, actriz de ‘Tu vida es mi vida’, dejó ver lo feliz que está, provocando la reacción de su familia.

Por:
Univision
Video Romina Poza abre su corazón para agradecerle su apoyo a Mayrín Villanueva: "Le debo todo lo que soy"

Romina Poza, hija de Mayrín Villanueva, forma parte del elenco de ‘Tu vida es mi vida’ tras su debut como actriz en ‘Vencer la culpa’ en 2023.

La primogénita de la esposa de Eduardo Santamarina atrae miradas por su interpretación de ‘Lucía Castillo’ y este 6 de febrero sorprendió en redes sociales al afirmar que es “una mamá muy feliz”.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la joven, de 23 años, compartió una serie de fotografías en las que apareció con su "hija", una gatita que adoptó en septiembre pasado.

Soy la mamá gatuna más feliz y nunca jamás me cansaré del spam”, precisó Romina Poza, quien posó muy sonriente con su mascota.

Tanto su famosa mamá, como su hermano Sebastián Poza, su media hermana Julia y la novia de Roberto, hijo de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina, se unieron a los miles de ‘Me gusta’ que consiguió la publicación.

Romina, hija de Mayrín Villanueva, conmovió al posar con su 'hija' gatuna en redes sociales
Romina, hija de Mayrín Villanueva, conmovió al posar con su 'hija' gatuna en redes sociales
Imagen Instagram Romina Poza

Los seguidores de Romina Poza también aplaudieron sus fotografías y detallaron: “Hermoso tu hijo”, “No hay mejor cosa que ser mamá de un gato”, “Qué bonitos”, “Hermosuras”, “Qué maravillosas fotos”.

Así anunció la hija de Mayrín Villanueva que se convirtió en "mamá"

En septiembre pasado, Romina Poza anunció que se había convertido en mamá gatuna.

La actriz, quien incursionó en las telenovelas con ‘Vencer la culpa’, la cual puedes ver en exclusiva por ViX, compartió la noticia a través de su cuenta oficial de Instagram, donde posteó una imagen en la que posa sonriente junto a un gatito que adoptó.

“Ya soy mamá gatuna… ¿Lo pueden creer? Yo no”, señaló como descripción de la publicación la hijastra de Eduardo Santamarina.

