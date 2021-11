El director Ridley Scott culpó a los millennials de su fracaso en taquilla: “malditos celulares”

Ridley Scott es un director que cuenta con un amplio reconocimiento en Hollywood. Entre sus películas más destacadas podemos encontrar 'Alien, el octavo pasajero', 'Gladiador' y 'Blade Runner', la cual fue protagonizada por Harrison Ford.

A pesar de esa fama, su nueva película, 'The Last Duel', no tuvo el recibimiento esperado. De hecho, podría considerarse su más grande fracaso en taquilla.

'The Last Duel' de Ridley Scott

Protagonizada por Adam Driver, Matt Damon y Jodie Comer, 'The Last Duel' recaudó un total de 27.5 millones de dólares en todo el mundo, un número bastante bajo si se considera que la cinta tuvo un costo de producción de 100 millones.



Lejos de culpar a la pandemia, a la publicidad o a la distribución de su obra, Scott aseguró que los millennials son los culpables de su fracaso.

En una entrevista con Marc Maron para el podcast WTF, el afamado director dio su opinión de las nuevas audiencias.

"Lo que tenemos hoy son las audiencias que se criaron con estos malditos teléfonos celulares"

"Los millennials, nunca quieren que se les enseñe nada a menos que se lo digan por teléfono", dijo Scott.



Para el cineasta, el problema de su película no fue una mala campaña publicitaria.

"No. Disney hizo un trabajo de promoción fantástico. A los jefes les encantó la película, porque me preocupaba que no fuera para ellos, pero les gustó mucho la película, por lo que su publicidad fue excelente".

El comediante Marc Maron dijo que pensaba que debido al periodo histórico, la acción y el elenco, la película sería más atractiva para el público joven, pero se equivocó.

"Estoy de acuerdo contigo. Particularmente con Matt Damon, Ben Affleck, Adam Driver y esta nueva chica llamada Jodie Comer. Todos pensamos que era un guion fantástico y lo logramos”

Scott aceptó que no se puede ganar todo el tiempo en la industria del entretenimiento y afirmó que no se arrepiente jamás de ninguna de sus películas.

“Aprendí muy pronto a ser mi propio crítico. Lo único sobre lo que debería tener una opinión es sobre lo que acaba de ocurrir”

El otro "fracaso" de Ridley Scott

'Blade Runner' es para la crítica actual y los fans una de las mejores películas de ciencia ficción, pero en su tiempo un sector de la prensa no tuvo una buena opinión de ella.

“En 1982 hice una película llamada 'Blade Runner'. Fue mi tercera película. Me mató la crítica de cine Pauline Kael, que ni siquiera me conoció. Ella nunca me había conocido y de repente leí este artículo en el New Yorker, que es una revista muy elegante. Lo leí y hay una serie de insultos de cuatro páginas. Lo enmarqué. Está en mi oficina ahora mismo ".

“Nunca leo críticas. Nunca más volví a leer la crítica, porque estaba muy equivocada”

Pauline Kael criticó, entre algunas cosas más, el aire de indiferencia por el futuro distópico de 'Blade Runner', ya que en ese tiempo la industria del cine estaba más acostumbrada a cintas utópicas o con mensajes preventivos.

¿De qué trata 'The Last Duel'?

The Last Duel, la reciente película de Ridley Scott, está basada en hechos reales y se desarrolla en Francia, en el año de 1386.





Narra la historia del enfrentamiento de Jean de Carrouges y su escudero Jacques LeGris, debido a un crimen cometido contra Marguerite, esposa de Carrouges.

El rey Carlois VI determinó que la mejor forma de resolver el problema era con un duelo a caballo. Si gana Jean, el honor de su esposa será reparado, pero si Jacques es el vencedor, será castigada por acusar a alguien de un falso delito.