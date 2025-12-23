Barry Manilow Barry Manilow padece cáncer de pulmón: ¿qué panorama tiene ante la enfermedad? El cantante informó que fue diagnosticado con cáncer de pulmón y cuál es su estado de salud. Barry Manilow también anunció cambios en su gira.

El legendario cantante Barry Manilow, de 82 años, informó a sus seguidores el pasado 22 de diciembre sobre un diagnóstico médico que lo obligará a modificar su agenda de presentaciones para el inicio de 2026.

Tras enfrentar varios episodios de bronquitis que se extendieron por seis semanas, más otras cinco por recaídas, una resonancia magnética preventiva reveló la presencia de una mancha cancerosa en su pulmón izquierdo.

¿Cuál es su panorama ante el cáncer de pulmón que padece?

A pesar de la seriedad del diagnóstico, el artista estadounidense compartió la “buena noticia” en medio de su enfermedad.

“Mi maravilloso médico ordenó una resonancia magnética (MRI) solo para asegurarse de que todo estuviera bien. La resonancia descubrió una mancha cancerosa en mi pulmón izquierdo que debe ser extirpada. Es pura suerte (y un gran médico) que se haya encontrado tan pronto; esa es la buena noticia.

Por lo pronto, Barry Manilow se someterá a una cirugía para que le extirpen la mancha. Los médicos que están tratando al cantante, dice, “no creen que se haya extendido y me estoy realizando pruebas para confirmar su diagnóstico”.

Barry Manilow explica su tratamiento para el cáncer de pulmón

Esta detección oportuna permitirá que el tratamiento sea significativamente menos agresivo de lo habitual; el intérprete confirmó que no será necesario someterse a quimioterapia ni a radioterapia.

En su lugar, el plan de acción se centrará en la cirugía para extirpar la mancha, seguida de un mes de reposo

que el cantante describió con humor como un régimen de "sopa de pollo y repeticiones de ‘I Love Lucy’".

Barry Manilow hace anuncio sobre sus conciertos

Debido al tiempo de recuperación requerido tras la intervención, los conciertos en arenas programados para enero han tenido que ser reprogramados. No obstante, el ganador del GRAMMY ya tiene la mirada puesta en su regreso a los escenarios en el Westgate Las Vegas, previsto para el fin de semana de San Valentín, del 12 al 14 de febrero de 2026.

