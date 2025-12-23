Doña Lety Detienen a supuesto agresor de Doña Lety: estaría siendo acusado de más delitos El creador de contenido Jaime Toral fue arrestado por las autoridades a meses de que la ‘influencer’ lo acusara de presuntamente haberla privado de su libertad.



Video Ofrecen esta recompensa para encontrar al ‘influencer’ que presuntamente secuestró a doña Lety

El ‘youtuber’ Jaime Toral, quien hizo viral a Doña Lety en redes sociales, ha sido detenido por su probable comisión del delito de trata de personas.

De acuerdo con La Crónica, el creador de contenido está siendo acusado de supuestamente haber privado de su libertad a la ‘influencer’, una señora de 63 años famosa en TikTok.

Él fue arrestado en Zacapoaxtla, Puebla, de donde es originario. Autoridades locales detallaron que lo capturaron en el centro de la ciudad.

“Luego de recibir un reporte del sistema de emergencias 911 tras un llamado ciudadano, el cual identificó y alertó como la persona que fuera boletinada por la Fiscalía de Veracruz”, indicaron.

Además del presunto secuestro de Doña Lety, Toral es señalado por otros casos, como la desaparición de una mujer que salía con él.

Jaime Toral, presunto secuestrador de Doña Lety, ya fue detenido. Imagen Jaime Toral/Instagram/TikTok

Ofrecían recompensa por supuesto secuestrador de Doña Lety

En octubre pasado, la Fiscalía del Gobierno del Estado de Veracruz dio a conocer que ofrecía una recompensa de 16,192 dólares (300 mil pesos mexicanos) a quien proporcionara datos certeros de la ubicación de Jaime Toral, y que pudieran aprehenderlo.

La justicia ofrece recompensa por Jaime Toral, presunto agresor de Doña Lety. Imagen Facebook



A él lo buscaban debido a que, en septiembre de 2024, Doña Lety pudo escapar de la casa en la que la tenía y lo acusó de presuntamente haberla amenazado y obligado a permanecer a su lado.

La mujer, que padece problemas de movilidad por enfermedades crónicas, pidió ayuda a un vecino de la zona donde habitaban.

Tras un aviso, elementos de la Guardia Nacional, la Policía Estatal y Municipal acudieron a su rescate, según expuso Debate. La trasladaron a un sitio seguro para resguardarla.

Doña Lety se volvió famosa en las plataformas digitales a raíz de protagonizar videos en los que se quejaba de su trabajo y situación económica, además de manifestar su gusto por el refresco de cola.