¿Quién era Reymond Duran, vocalista de grupo Sin Fronteras que murió?

El cantante dominicano perdió la vida tras una dura batalla contra el cáncer. Reymond Duran había recurrido a una campaña de recaudación de fondos para costear su tratamiento.

Por:Elizabeth González
Reymond Duran, vocalista de grupo Sin Fronteras, murió tras una dura batalla contra el cáncer.

Aunque en el comunicado donde se informó su fallecimiento no se dieron detalles, meses antes el cantante había revelado en una publicación en GoFundMe que había sido diagnosticado con cáncer.

¿Quién era Reymond Duran?

Reymond Duran era originario de República Dominicana. Su salto a la música sucedió en 2013, cuando se unió al equipo del productor Wilfrido Vargas en la grabación de ‘Tributo a la bachata 3’.

El homenaje de Wilfrido Vargas a Reymond Duran.
El homenaje de Wilfrido Vargas a Reymond Duran.
Imagen Wilfrido Vargas / Instagram


Luego se integró a grupo Sin Fronteras, consolidándose como una de las voces más queridas del merengue en República Dominicana.

Su lucha contra el cáncer comenzó en 2023, cuando fue diagnosticado con esta enfermedad que, según sus propias palabras, se extendió hasta sus huesos.

“El día que me diagnosticaron cáncer, mi mundo se detuvo. El miedo me invadió y las preguntas me inundaron la mente. Pregunté por qué y cómo, pero sobre todo, le pedí a Dios que me acompañara, porque sabía que no podía recorrer este camino solo”, escribió en su publicación, donde comenzó a recaudar fondos para costear su tratamiento en noviembre de 2025.

El cantante dominicano pidió apoyo para costear el tratamiento de su enfermedad.
El cantante dominicano pidió apoyo para costear el tratamiento de su enfermedad.
Imagen GoFundMe


Hasta el momento, la familia de Reymon (Raymond) Duran no se ha pronunciado sobre su deceso. Sin embargo, grupo Sin Fronteras señaló en su comunicado que más adelante se darían detalles de sus exequias.

