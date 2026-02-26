Grupo Arraigado Integrante de Grupo Arraigado pierde la vida en ataque directo: lo que se sabe del crimen Julio César Beltrán, acordeonista de Grupo Arraigado, perdió la vida tras recibir varios impactos de bala. El músico tenía 30 años.





Julio César Beltrán, acordeonista de Grupo Arraigado, murió luego de ser víctima de un ataque armado en Culiacán, Sinaloa el 25 de febrero de 2026. El músico tenía 30 años.

De acuerdo con los primeros reportes, el artista viajaba en su camioneta por el Malecón Viejo cuando fue interceptado por sujetos armados cerca de las 16:20 horas, quienes dispararon en repetidas ocasiones contra él, informó la revista FAMA.

Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron el fallecimiento en el lugar, mientras que autoridades acordonaron la zona y trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense.

La noticia del deceso del músico fue confirmada por Grupo Arraigado a través de un comunicado en redes sociales.

"Julio César, quien ha partido de este mundo dejando una huella imborrable en el corazón de quienes tuvimos el honor de conocerlo y amarlo. Hombre íntegro y responsable, dedicó su vida al bienestar de su familia. Fue un gran hijo, un hermano solidario y un padre ejemplar. Amigo leal, de palabra firme y trato noble", se lee en el texto.

La agrupación externó sus más sinceras condolencias a la familia de su fallecido compañero.

"Su legado no se mide en el tiempo, sino en el amor que sembró, en las enseñanzas que deja y en las melodías que seguirán resonando como eco eterno de su presencia".

Muere Julio César Beltrán, integrante de Grupo Arraigado. Imagen Grupo Arraigado/Instagram

¿Quién era Julio César Beltrán?

Desde muy joven inició su carrera en la música. Antes de integrarse a Grupo Arraigado, trabajó con artistas como Diego Rivas y Jorge Santacruz, y posteriormente emprendió una etapa como solista, donde lanzó temas como "Arturo el más duro", "Soy leyenda" y "La era ántrax".